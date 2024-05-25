جمعية الرحالة السعوديين ترعى للعام الثالث معرض الرياض للسفر 2024

من جهته أكد إبراهيم المطيري رئيس مجلس الإدارة أن مشاركة الجمعية تأتي من مسؤوليتها الوطنية تجاه تشجيع الرحالة على استكشاف ونشر وتدوين وتأريخ الموروث الثقافي والأثري والسياحي السعودي، والترويج للسياحة المستدامة، ومنها المعارض التي تقام داخل المملكة والموجهة للجمهور العام، وفئات الطلاب والشباب، وتبرز المحافظة على البيئة، وبحضور عدد من الرحالة من جميع مناطق المملكة والخليج العربي وهواة السفر والترحال ومشاهير التواصل الاجتماعي.