افتتاح معرض قطر الدولي للسفر بحضور 33 شركة سياحة سعودية.. والسوق السعودي يتصدَّر القائمة

وأكد هيثم يونس، مدير السياحة في شركة ابن غيث للسياحة، أن الحلقات الترويجية والمعارض التي تنظمها المعارض الخليجية في الأسواق السياحية لها مردود إيجابي في الاطلاع على الأسواق السياحية، والتعرف على توجهات السياح التي تشهد تغيرًا يتطلب مواكبته المزيد من المنتجات والخدمات السياحية، ويتطلب الاقتراب أكثر من هذه الأسواق.