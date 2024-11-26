افتتاح معرض قطر الدولي للسفر بحضور 33 شركة سياحة سعودية.. والسوق السعودي يتصدَّر القائمة

تستمر فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي حتى الـ27 من نوفمبر الجاري، بحضور 33 من ممثلي الشركات السعودية ووكالات السفر المختصة بالبرامج السياحية في السعودية.
وتحدث محمد زين، المدير العام لشركة ماستر كي للتسويق السياحي، عن مشاركة الشركات السعودية بالحضور، ومشاهدة الفعاليات المصاحبة للمعرض القطري. ولفت "زين" إلى أهمية التواصل المستمر بين شركات السياحة في دول مجلس التعاون؛ لتعم الفائدة وتبادُل الخبرات واللقاءات السياحية المهنية، ولمعرفة أحدث المعلومات والطرق الخاصة ببرامج الشركات ووكالات السفر.
من جهته، أكد سعيد العوضي، مدير مبيعات وكالة الميادين للسياحة والسفر، أهمية التعريف بالمقومات السياحية السعودية، والترويج عنها في السوق السياحي القطري، وتبادل المعلومات، والترويج لمواقع الجذب السياحي والتجارب المتنوعة التي تجعل من السعودية وجهة فريدة.
ولفت إبراهيم نبيل، مدير السياحة بمجموعة الفهاد للسياحة، إلى حلقات العمل والورش السياحية في معرض قطر الدولي للسياحة، خاصة في ظل حضور العديد من الشركات القطرية، وعدد من ممثلي شركات السفر والسياحة والفنادق في العالم.
وأشار أحمد حسام، مدير مبيعات فيرست للسياحة، إلى أهمية الاجتماعات المصاحبة للمعرض، إضافة إلى الترويج للمنتج السياحي السعودي، الذي يتوافق مع متطلبات السياح في جميع أنحاء العالم، والتعريف بمقوماتها السياحية ذات الطبيعة الخلابة والتراثية المميزة.
وبيَّنت نورا الجريس، منسقة مبيعات وكالة رحالة للسفر، ضرورة الترويج الدولي للوجهات الجاذبة والتجارب المتنوعة في السعودية، التي تجعل من السعودية وجهة فريدة لا تُنسى.
من ناحيته، أوضح مجاهد حميد، مدير الطيران بفلاي إن، الأنماط السياحية الجديدة، مثل سياحة المؤتمرات والمعارض، والتعرف على أحدث التطورات في قطاع السياحة القطرية، والمستجدات القادمة، والعروض الترويجية الخاصة.
وأشارت منار عسيري، مسؤولة السياحة بوكالة (سعوديون حول العالم)، إلى مشاركة نخبة من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية العالمية وأبرز شركاء القطاع السياحي في قطر، الذين يمثلون وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وإتاحة الفرصة لعقد لقاءات عمل معهم من أجل فَهم متطلبات العملاء وبرامجهم المطلوبة.
وعدَّد عبدالرحمن خلف، المدير العام لوكالة بوابة العالم للسفر، أهمية حلقات العمل، وأنها تتيح الفرصة أمام مسؤولي وممثلي الشركات والمنشآت السعودية العاملة في المجال السياحي؛ للالتقاء مع نظرائهم في قطر والعالم؛ للتعريف بالتسهيلات والخدمات والباقات السياحية التي يتم تقديمها للسائح والزائر للمملكة.
ولفت سعود العياف من شركة السياحة الدولية السعودية إلى الاجتماعات الثنائية المباشرة بين ممثلي المؤسسات والمنشآت السياحية المشاركة من الجانبَيْن، والحرص على تبادل الخبرات والتجارب.
وأكد هيثم يونس، مدير السياحة في شركة ابن غيث للسياحة، أن الحلقات الترويجية والمعارض التي تنظمها المعارض الخليجية في الأسواق السياحية لها مردود إيجابي في الاطلاع على الأسواق السياحية، والتعرف على توجهات السياح التي تشهد تغيرًا يتطلب مواكبته المزيد من المنتجات والخدمات السياحية، ويتطلب الاقتراب أكثر من هذه الأسواق.
وتابع محمد شعبان، مدير السياحة بشركة داناتا للسياحة، بأن الهدف من خلال هذا المعرض يكمن في إبراز المزيج الفريد من التقاليد والحداثة، الذي تتميز به دول الخليج، وتقديمه كوجهة مميزة للزوار وقادة القطاع على حد سواء.
ومن المتوقع أن يستقبل معرض قطر الدولي للسياحة والسفر "كيو تي إم"، الذي يستمر 3 أيام، أكثر من 12 ألف زائر؛ الأمر الذي سيمثل نموًّا كبيرًا مقارنة بالنسخ السابقة؛ إذ تهدف النسخة الثالثة من المعرض -بحسب القائمين عليه- إلى عكس صورة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة تحت شعار "اكتشف الأماكن والأشخاص والثقافات".