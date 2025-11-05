النقل الجوي العالمي ينتعش ويحقق أرباحًا بـ130 مليار ريال

وأشار والش إلى أن الطلب على السفر الجوي "لا يزال قويًا في مختلف الأسواق"، مبينًا أن شركات الطيران تعاملت بمرونة مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار الوقود ورسوم المطارات وتقلبات الشحن.