هيئة دولية: 1.1 مليار مسافر بالشرق الأوسط في 2040.. و"طيران الرياض" عملاق قادم

كشف مجلس المطارات الدولي عن أرقام هائلة تشهدها مطارات الشرق الأوسط وتقدر بـ1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040، في مقابل 405 ملايين في عام 2019.
وتأتي المملكة على رأس أكثر الدول نموًا في القطاع بعد إعلان تدشين أحدث شركات الطيران بالمنطقة وهي "طيران الرياض"، بالإضافة إلى أن السعودية ستطلق كذلك "طيران نيوم" التي سيكون مقرّها المدينة المستقبلية التي تحمل الاسم ذاته، على أن تبدأ عملياتها في 2024 وفقًا لـ"فرانس 24".
وتعتمد استراتيجية التوسع في السعودية جزئيًا على الاستفادة من عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة تقريبًا، وهو ما يراه المسؤولون ميزة كبيرة على المنافسين.
ويؤكد الخبراء أن "طيران الرياض" تستحوذ على حصة من السوق في المنطقة والأسواق الآسيوية على وجه الخصوص؛ حيث قال خبير الطيران المستقل أليكس ماتشيراس: "من الواضح أن شركة طيران الرياض، على الرغم من أنها تنضم متأخرة إلى القطاع، ترى أن هناك مكانًا لشركة أخرى على الطاولة، وتريد أن تؤكد لبقية العالم أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الأعمال".