هيئة دولية: 1.1 مليار مسافر بالشرق الأوسط في 2040.. و"طيران الرياض" عملاق قادم

ويؤكد الخبراء أن "طيران الرياض" تستحوذ على حصة من السوق في المنطقة والأسواق الآسيوية على وجه الخصوص؛ حيث قال خبير الطيران المستقل أليكس ماتشيراس: "من الواضح أن شركة طيران الرياض، على الرغم من أنها تنضم متأخرة إلى القطاع، ترى أن هناك مكانًا لشركة أخرى على الطاولة، وتريد أن تؤكد لبقية العالم أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الأعمال".