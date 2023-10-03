"الدعيلج": هدفنا ربط المملكة بـ250 وجهة عبر 29 مطارًا سعوديًا وتخطّي حاجز 330 مليون مسافر

وأوضح أن منظومة قطاع الطيران بالمملكة تمثل إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، ليصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، والوصول إلى أكثر من 250 وجهة في العالم علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030م.