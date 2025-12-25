20 % من الركاب من السعودية وطفرة قياسية للمطارات المصرية في 2025

سجّلت المطارات المصرية التابعة للشركة المصرية للمطارات أداءً استثنائيًا خلال عام 2025، محققة طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لقوة منظومة الطيران المدني، وانتظام التشغيل، وارتفاع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأظهرت البيانات التشغيلية المعتمدة وإحصائيات الحركة الجوية أن نحو 20% من إجمالي حركة الركاب جاءت من السوق السعودي، ما يعكس عمق حركة السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودور الخطوط الجوية المباشرة في دعم التدفقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.
وتزامن هذا النمو مع تصدّر خط جدة – القاهرة قائمة أكثر الخطوط الجوية ازدحامًا خلال عام 2025، مسجلًا نحو 5 ملايين راكب، مدفوعًا بالطلب المرتفع على السفر لأغراض السياحة والعمل والزيارة، إلى جانب حركة المعتمرين والحجاج ورجال الأعمال، ليصبح أحد أبرز محركات النمو في حركة الطيران الإقليمي.
وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي عدد الركاب خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطارات المصرية خلال عام 2025 نحو 28 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 22.3%، في مؤشر واضح على تصاعد حركة السفر وانتعاش السياحة وانتظام التشغيل بمختلف المطارات.
كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى نحو 209,800 رحلة خلال عام 2025، مقارنة بـ173,800 رحلة في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 20.7%، بما يعكس استدامة الأداء التشغيلي وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وتزامن هذا الأداء الإيجابي مع زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية، لا سيما إلى مطارات المدن السياحية المصرية، خلال موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المتنوعة.