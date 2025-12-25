20 % من الركاب من السعودية وطفرة قياسية للمطارات المصرية في 2025

وتزامن هذا النمو مع تصدّر خط جدة – القاهرة قائمة أكثر الخطوط الجوية ازدحامًا خلال عام 2025، مسجلًا نحو 5 ملايين راكب، مدفوعًا بالطلب المرتفع على السفر لأغراض السياحة والعمل والزيارة، إلى جانب حركة المعتمرين والحجاج ورجال الأعمال، ليصبح أحد أبرز محركات النمو في حركة الطيران الإقليمي.