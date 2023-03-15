"الإعلام السياحي السعودي" تقدم ورشة عمل حول المفاهيم الجديدة

قدّمت جمعية الإعلام السياحي السعودية خلال ملتقى السياحة السعودي ورشة عمل حول "المفاهيم الأساسية في الإعلام السياحي"؛ لإبراز أدوار الإعلام السياحي في إثراء تجربة السائح وتنشيط حركة السياحة بالمملكة.
وأوضح خالد آل دغيم رئيس مجلس الإدارة أن الإعلام السياحي صفة لازمة ومحورية للصناعة السياحية، ويرتبط بتنمية السياحة من خلال وسائله المختلفة أو الترويج بوسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والمعارض والأفلام والمطبوعات وغيرها، معرجاً على مفهوم الإعلام السياحي، الذي هو أحد أشكال الإعلام المتخصص، ويعرف بأنه كل أوجه الأنشطة الاتصالية التي يمارسها إعلاميون مختصون؛ بهدف تزويد الجمهور بمجريات الأمور المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى السياحة السعودي في نسخته الأولى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والتي تنظمه الهيئة السعودية للسياحة، ويهدف إلى المساهمة في الترويج للوجهات والبرامج والباقات السياحية المحلية ودعم جذب السياح المحليين من خلال تسويق المنتجات السياحية السعودية.