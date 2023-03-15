"الإعلام السياحي السعودي" تقدم ورشة عمل حول المفاهيم الجديدة

وأوضح خالد آل دغيم رئيس مجلس الإدارة أن الإعلام السياحي صفة لازمة ومحورية للصناعة السياحية، ويرتبط بتنمية السياحة من خلال وسائله المختلفة أو الترويج بوسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والمعارض والأفلام والمطبوعات وغيرها، معرجاً على مفهوم الإعلام السياحي، الذي هو أحد أشكال الإعلام المتخصص، ويعرف بأنه كل أوجه الأنشطة الاتصالية التي يمارسها إعلاميون مختصون؛ بهدف تزويد الجمهور بمجريات الأمور المتعلقة بالسياحة بطريقة موضوعية.