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سفير فرنسا لدى الرياض يكشف عن وجود مدينة "الرس" في بلاده!

خلال جولته في القصيم التي شهدت زيارة قلعة جدعية التراثية
لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى السعودية
لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى السعودية

عبّر السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، عن سعادته بزيارة قلعة جدعية التراثية بمحافظة الرس، ونشر في منصته الرسمية بموقع "إكس" أنه توجد مدينة اسمها الرس في بلاده.

وخلال الزيارة، أعرب السفير الفرنسي عن إعجابه الشديد بالقلعة، التي تُعَد من أقدم وأشهر القلاع التراثية في المملكة، والتي تعود إلى القرن السادس الهجري.

وأثناء تفقده للقلعة، فاجأ السفير الفرنسي الجميع بالكشف عن وجود مدينة في شمال فرنسا تسمى مدينة الرس، على نفس اسم المدينة السعودية.

وقال: "أعتقد أن هذه الصدفة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين فرنسا والسعودية، وأنها تدعو إلى المزيد من التعاون والتبادل بين البلدين".

وتعد مدينة الرس السعودية من أقدم المدن في المملكة، وتقع في منطقة القصيم. وتشتهر المدينة بتراثها العريق، وآثارها التاريخية، وطبيعتها الخلابة.

أما مدينة الرس الفرنسية، فهي تقع في منطقة نورماندي، وتشتهر بصناعة الجبن، وزراعة التفاح، وصيد الأسماك.

القصيم
لودوفيك بوي
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قلعة جدعية
مدينة الرس الفرنسية

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