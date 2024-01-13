سفير فرنسا لدى الرياض يكشف عن وجود مدينة "الرس" في بلاده!

عبّر السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، عن سعادته بزيارة قلعة جدعية التراثية بمحافظة الرس، ونشر في منصته الرسمية بموقع "إكس" أنه توجد مدينة اسمها الرس في بلاده.