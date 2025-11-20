منتدى المطارات الدولي في الرياض يستقبل 200 ترشيح من 23 دولة لجوائزه العالمية

يشهد قطاع الطيران العالمي استعداداً لحدث بارز في العاصمة الرياض، حيث أعلن منتدى المطارات العالمي (GAF) عن تلقيه نحو 200 ترشيح من 23 دولة للمشاركة في النسخة الثالثة من جوائز التميّز في المطارات، التي تُقام بالتزامن مع فعاليات المنتدى يومي 16 و17 ديسمبر. ويُنظم الحدث شركة Niche Ideas، برعاية رئيسية من شركة مطارات القابضة، بهدف إبراز أفضل الممارسات والابتكارات التي تُغيّر مستقبل الطيران حول العالم.
ويعكس حجم الترشيحات وتنوعها الاعتراف الدولي بالدور المحوري لقطاع الطيران في مواجهة التحديات المتصاعدة، من تعزيز السعة التشغيلية إلى دعم الاستدامة، وتحسين الأمن، وابتكار حلول رقمية أكثر تقدماً. كما يُبرز حجم المشاركة المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كمنصّة عالمية لقيادة التطور في قطاع الطيران.
وتضم القائمة عدداً من أبرز الشركات السعودية، من بينها: الخليجية للتموين، المباني للمقاولات العامة، ألفست العربية لخدمات المعدات، الاتحاد سلام، مصنع العربات (MAFA)، METCO، سامانـا للمهمات الخاصة، السعودية للموازين والمعدات. كما تشمل الترشيحات فروعاً إقليمية لشركات دولية رائدة مثل سيتا، سيربانا للاستشارات، يونايتد إيه تي إس، بلاك أرو للتجارة والخدمات، مما يعكس اندماج الرياض في قلب المشهد العالمي للطيران.
وتُقام فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من رواد الصناعة، ومشغّلي المطارات، وصنّاع السياسات، والخبراء الدوليين. وستُمنح خلال الحدث جوائز التميّز في المطارات (AEA) ضمن 10 فئات رئيسية تشمل:
الربط الجوي وتطوير المسارات
تصميم المطارات والبنية التحتية
تجارة التجزئة والشراكات التجارية
أمن المطارات
تدريب وتنمية رأس المال البشري
مناولة الأمتعة
حلول الدعم الأرضي
الابتكار والتكنولوجيا
تجربة المسافر
الاستدامة والبيئة
وفي تعليقها على حجم المشاركة الدولية، قالت داكشا باتيل، مديرة الفعاليات في شركة Niche Ideas:
"قطاع الطيران لا يزال من أكثر القطاعات ابتكاراً رغم استمرار استخدام بعض الأنظمة التقليدية. نؤمن في منتدى المطارات العالمي بأن الابتكار عنصر أساسي يتماشى مع أهداف المملكة في تعزيز التميز بقطاع الطيران، وتقديم قيمة مضافة لزوّارنا."
وأضافت:
"جوائز التميّز في المطارات تحتفي بالأفكار والتقنيات التي تُحدث نقلة نوعية في القطاع. يسعدنا أن نرى الشركات العالمية تستفيد من هذه المنصة لتسليط الضوء على ابتكاراتها، وبناء علاقات مباشرة مع صُنّاع القرار في المطارات، مما يفتح آفاقاً جديدة لنمو أعمالها."