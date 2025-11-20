منتدى المطارات الدولي في الرياض يستقبل 200 ترشيح من 23 دولة لجوائزه العالمية

يشهد قطاع الطيران العالمي استعداداً لحدث بارز في العاصمة الرياض، حيث أعلن منتدى المطارات العالمي (GAF) عن تلقيه نحو 200 ترشيح من 23 دولة للمشاركة في النسخة الثالثة من جوائز التميّز في المطارات، التي تُقام بالتزامن مع فعاليات المنتدى يومي 16 و17 ديسمبر. ويُنظم الحدث شركة Niche Ideas، برعاية رئيسية من شركة مطارات القابضة، بهدف إبراز أفضل الممارسات والابتكارات التي تُغيّر مستقبل الطيران حول العالم.