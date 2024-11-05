بالأسماء.. الهيئات والفنادق والشركات والمشروعات المشاركة بسوق السفر العالمي في لندن ضمن الجناح السعودي

انطلقت فعاليات ثاني أكبر معرض سياحي في العالم وهو سوق السفر العالمي WTM في لندن، الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وافتتح أحمد الخطيب وزير السياحة الجناح السعودي الكبير، وتشارك المملكة للعام الرابع على التوالي.
ومن خلال مشاركة أكثر من 70 شريكًا يمثلون الوجهات والفنادق وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات افتتح الجناح وسط إقبال شديد من الجمهور والزوار.
1- وزارة السياحة السعودية
2- هيئة السياحة السعودية
3- هيئة تطوير بوابة الدرعية والفنادق التابعة لها
4- طيران الرياض (عارض جديد)
5- صندوق الاستثمارات العامة
6- الخطوط العربية السعودية
7- شركة السودة للتطوير
8- الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمشروعات التابعة مثل بانيان تري العلا، أور هابيتاس العلا، دار طنطورة ذا هاوس هوتيل، كلاود 7 ريزيدنس، منتجع شادن، مرايا، شركة تطوير العلا، مجموعة هيرو إكسبيرينسز
9- شركة السفر السعودية الدولية
10- شركة المطار
11- شركة كروز السعودية
12- اكتشف السعودية (المسافر)
13- أسفار، شركة الاستثمار السياحي السعودية
14- إكسو ترافيل المملكة العربية السعودية
15- برومو ترافيل - المملكة العربية السعودية
16- يو تي ايه دي ام سي السعودية
17- سانا للسياحة
18- شركة المسافر
19- سياحة المغامرات الصحراوية
20- شركة القصواء
21- أنشطة المسافر
22- سياحة شداد
23- طيران ناس
24- نادي مغامرات بانجيا
25- برنامج حياك
26- آرابيا دي إم سي
27- قمة للسفر والسياحة
28- هيئة تنمية منطقة عسير
29- اكتشف عسير
30- منتجع بانيان العلا
31- شركة البحر الأحمر
32- موسم الرياض
33- لازور للضيافة من شركة تبوك للاستثمار والسياحة
34- شركة ضيوف البيت
35- عين الرياض
36- فندق أنجم مكة
37- شركة جبل عمر
38- موطننا العلا
39- مجموعة إيلاف
40- ويجو بيدز
41- شركة القدية للاستثمار
42- سيكس فلاجز مدينة القدية
43- الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
44- شركة بان للسياحة الداخلية
45- صن للسفر والسياحة
46- منتجع شادن العلا
47- منتجع شورا لينكس
48- فندق سانت ريجيس الرياض
49- شركة البلد للتطوير
50- فندق هيلتون جبل عمر، مكة
51- رضا الدولية للسفر والسياحة
52- منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ونجوما
53- ريتز كارلتون ريزيرف
54- شركة البراق
55- رحلات حمزة
56- فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا
57- صندوق تنمية السياحة
58- شركة نيوم
59- شركة درب العربية
60- شركة العلا للتطوير
61- الكتاب الإلكتروني
62- شركة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
63- شركة عمرة
64- مغامرات هوساك
65- العنوان فندق جبل عمر مكة
66- إي تي جلوبال دي إم سي
67- أجواد
68- شركة رؤى المدينة القابضة
69- مجموعة قافلة التوحيد الدولية
70- المستكشفون العرب
71- هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
72- عطلات السبيعي
73- فندق دار التقوى المدينة المنورة
74- فندق دار طنطورة ذا هاوس
75- هيئة تطوير منطقة حائل
76- مجموعة منازل المختارة للفنادق
77- ريكسوس أبحر جدة