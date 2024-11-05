بالأسماء.. الهيئات والفنادق والشركات والمشروعات المشاركة بسوق السفر العالمي في لندن ضمن الجناح السعودي

انطلقت فعاليات ثاني أكبر معرض سياحي في العالم وهو سوق السفر العالمي WTM في لندن، الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وافتتح أحمد الخطيب وزير السياحة الجناح السعودي الكبير، وتشارك المملكة للعام الرابع على التوالي.