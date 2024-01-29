مسؤول ياباني: 20 ألف خليجي فقط زاروا بلادنا في 2023

أكد كوباياشي دايسوكي، المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط، أن أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزورون اليابان يأخذ مساراً تصاعدياً قوياً حيث بلغ عددهم 19,856 زائرًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، أي قبل تفشي وباء الكوفيد.