مسؤول ياباني: 20 ألف خليجي فقط زاروا بلادنا في 2023

أكد كوباياشي دايسوكي، المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط، أن أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزورون اليابان يأخذ مساراً تصاعدياً قوياً حيث بلغ عددهم 19,856 زائرًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، أي قبل تفشي وباء الكوفيد.
وقال إن المنظمة تعرض اليابان كوجهة سفر محببة ومفضلة للسياح العرب؛ عائلات وأفراداً، وذلك لما أتاحت لهم من فرصة للتعرف عن قرب على ثقافتها وتراثها ومعاينة جمال الطبيعة وتجربتها الفريدة وحب اليابانيين الكبير لضيوفهم.
وأضاف: "منذ افتتاح مكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في الشرق الأوسط في نوفمبر 2021، قمنا بالترويج لليابان كوجهة ترفيهية مفضلة لشعوب الشرق الأوسط وارتفعت بذلك أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليابان حيث تجاوزنا هذا العام مستويات عام 2019 بشكل كبير. بالإضافة إلى أنشطتنا الترويجية المستمرة فإن توفير المعلومات السياحية قد خلق بكل تأكيد وعياً جديداً لدى الأفراد الذين لم يكن لديهم معرفة واهتمام كبير في السابق باليابان كوجهة سفر".