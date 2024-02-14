السياحة الداخلية السعودية الوجهة الأكثر بحثاً لقضاء إجازة يوم التأسيس بين المقيمين

ارتفعت عمليات البحث عن رحلات طيران في السعودية في أسبوع الاحتفال بيوم التأسيس بنسبة 71% لعام 2024، مقارنة بعام 2023.
وبحسب بيانات " سكاي سكانر "، فإن السياحة الداخلية في السعودية آخذة في الارتفاع أيضاً حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس، التي يتم البحث عنها بين المقيمين عند التخطيط إلى أين سيذهبون خلال إجازة يوم التأسيس وفقاً للعربية.
وتحتل أداة البحث "افري وير "المرتبة الرابعة بين أكثر المصطلحات بحثاً بين المقيمين في المملكة، مما يدل على أن المسافرين ما زالوا يبحثون عن الوجهة التي يمكنهم الذهاب إليها، خاصة إذا كانت الميزانية محدودة.
وهذه أكثر 10 وجهات دولية بحثاً في السعودية خلال أسبوع يوم التأسيس 22 فبراير من عام 2024 وهي مصر والهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب وتايلاند وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا.