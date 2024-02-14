السياحة الداخلية السعودية الوجهة الأكثر بحثاً لقضاء إجازة يوم التأسيس بين المقيمين

وتحتل أداة البحث "افري وير "المرتبة الرابعة بين أكثر المصطلحات بحثاً بين المقيمين في المملكة، مما يدل على أن المسافرين ما زالوا يبحثون عن الوجهة التي يمكنهم الذهاب إليها، خاصة إذا كانت الميزانية محدودة.