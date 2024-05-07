سيارة عمرها 65 عامًا تجذب الزوار في "سوق السفر العربي" بدبي.. وهذه حكايتها

ويشدد متحف الشارقة للسيارات القديمة على دوره كوجهة سياحية متميزة، حيث يحتوي على أكثر من 100 تحفة من السيارات القديمة تنقل زواره عبر رحلة في أروقة التاريخ العريق للسيارات، والذي حقق إقبالاً ملحوظًا بتسجيله أكثر من 27 ألف زائر في الربع الأول من العام الجاري مما يعكس النجاح الباهر للمتحف في جذب الانتباه إلى هذا القطاع الحيوي من سياحة السيارات.