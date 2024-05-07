سيارة عمرها 65 عامًا تجذب الزوار في "سوق السفر العربي" بدبي.. وهذه حكايتها

عرض جناح الشارقة المشارك في سوق السفر العربي الذي يُقام حاليًا في دبي سيارة عمرها أكثر من 65 عامًا وهي رايلي آر إم إس رودستر موديل 1948، إحدى السيارات الموجودة في متحف الشارقة للسيارات القديمة التابع لنادي الشارقة للسيارات القديمة.
وتألقت هذه السيارة القديمة التي تعد آخر إبداعات شركة رايلي قبل اندماجها مع شركة أوستن للسيارات في ـBMC- بتصميمها الأنيق وتفاصيلها الدقيقة لتروي قصة عراقة الماضي في واحد من أهم معارض السياحة والسفر في العالم.
ويشدد متحف الشارقة للسيارات القديمة على دوره كوجهة سياحية متميزة، حيث يحتوي على أكثر من 100 تحفة من السيارات القديمة تنقل زواره عبر رحلة في أروقة التاريخ العريق للسيارات، والذي حقق إقبالاً ملحوظًا بتسجيله أكثر من 27 ألف زائر في الربع الأول من العام الجاري مما يعكس النجاح الباهر للمتحف في جذب الانتباه إلى هذا القطاع الحيوي من سياحة السيارات.