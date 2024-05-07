سياحة

سيارة عمرها 65 عامًا تجذب الزوار في "سوق السفر العربي" بدبي.. وهذه حكايتها

تروي عراقة الماضي في واحد من أهم معارض السياحة والسفر بالعالم
سيارة رايلي آر إم إس رودستر موديل 1948 في جناح الشارقة بسوق السفر العربي
سيارة رايلي آر إم إس رودستر موديل 1948 في جناح الشارقة بسوق السفر العربي

عرض جناح الشارقة المشارك في سوق السفر العربي الذي يُقام حاليًا في دبي سيارة عمرها أكثر من 65 عامًا وهي رايلي آر إم إس رودستر موديل 1948، إحدى السيارات الموجودة في متحف الشارقة للسيارات القديمة التابع لنادي الشارقة للسيارات القديمة.

وتألقت هذه السيارة القديمة التي تعد آخر إبداعات شركة رايلي قبل اندماجها مع شركة أوستن للسيارات في ـBMC- بتصميمها الأنيق وتفاصيلها الدقيقة لتروي قصة عراقة الماضي في واحد من أهم معارض السياحة والسفر في العالم.

ويشدد متحف الشارقة للسيارات القديمة على دوره كوجهة سياحية متميزة، حيث يحتوي على أكثر من 100 تحفة من السيارات القديمة تنقل زواره عبر رحلة في أروقة التاريخ العريق للسيارات، والذي حقق إقبالاً ملحوظًا بتسجيله أكثر من 27 ألف زائر في الربع الأول من العام الجاري مما يعكس النجاح الباهر للمتحف في جذب الانتباه إلى هذا القطاع الحيوي من سياحة السيارات.

دبي
سوق السفر العربي
متحف الشارقة للسيارات القديمة
نادي الشارقة للسيارات القديمة

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