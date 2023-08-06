مطار خليجي جديد يشهد أكبر زيادة في عدد المسافرين خلال 6 أشهر.. تعرَّف عليه

كشفت الإحصائيات عن تصدُّر مطار البحرين الدولي قائمة الأكثر زيادة في عدد المسافرين؛ إذ استقبل 4.098.582 مسافرًا خلال الأشهُر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة كبيرة وصلت 43.2% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عدد المسافرين فيه 2.862.976 مسافرًا.
وسجل المطار 44160 حركة جوية بزيادة وصلت إلى 19.8% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022 الذي تم فيه تسجيل 36869 حركة جوية. وتم التعامل مع 177070 طنًّا من الشحن.
وأكد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، أن تقديم مستوى عالٍ من خدمات المسافرين، بالتوازي مع مواصلة تعزيز الربط الجوي وتطوير الوجهات، هما من النواحي التي تركز عليها الشركة بشكل كبير. مشيرًا إلى أنها بالتعاون مع الشركاء حققت تطورًا كبيرًا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين والحركة الجوية خلال النصف الأول من عام 2023.
وأضاف: الشركة رحّبت هذا العام بست شركات خطوط جوية، منها طيران سكات، وطيران أذربيجان، وعودة العمليات لكل من الملكية الأردنية للطيران والقطرية للطيران، كما تم إضافة ثماني وجهات جديدة؛ وهو الأمر الذي يؤكد الالتزام بربط البحرين بالعالم.
ونوه البنفلاح بالتقدير العالمي الذي ناله مطار البحرين الدولي بإضافة عدد من الجوائز المرموقة إلى رصيده هذا العام؛ ما يعكس الجهود الكبيرة واحترافية فريق العمل.
وقد نال مطار البحرين الدولي الإشادة والتقدير من أعلى المستويات في قطاع الطيران نظير التزامه بتقديم تجربة سفر آمنة ومستدامة ومريحة؛ إذ حصل على جائزة المطارات الخضراء من المجلس الدولي للمطارات في الفئة الفضية للمطارات التي تخدم 15 مليون مسافر سنويًّا، كما حصل على شهادة الانتقال إلى المستوى الرابع "التحول" في برنامج خفض الانبعاثات الكربونية التابع للمجلس الدولي للمطارات.