مطار خليجي جديد يشهد أكبر زيادة في عدد المسافرين خلال 6 أشهر.. تعرَّف عليه

وأكد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، أن تقديم مستوى عالٍ من خدمات المسافرين، بالتوازي مع مواصلة تعزيز الربط الجوي وتطوير الوجهات، هما من النواحي التي تركز عليها الشركة بشكل كبير. مشيرًا إلى أنها بالتعاون مع الشركاء حققت تطورًا كبيرًا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين والحركة الجوية خلال النصف الأول من عام 2023.