كشفها صندوق التنمية السياحي.. حلول تمويلية لمشروعات المطاعم والمقاهي الصغيرة

كشف صندوق التنمية السياحي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جاهز المتخصصة بتقديم خدمات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي؛ إذ سيعمل الصندوق على تقديم حلوله التمويلية، وإتاحة فرصة الحصول على تسهيلات تمويلية واستثمارية لعملاء "جاهز" من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تبلغ أكثر من 45 ألف منشأة، تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي؛ بهدف توسيع أنشطتها في المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، ولضمان استدامتها واستمرارية أعمالها في تلك المناطق، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة.