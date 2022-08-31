كشفها صندوق التنمية السياحي.. حلول تمويلية لمشروعات المطاعم والمقاهي الصغيرة

كشف صندوق التنمية السياحي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جاهز المتخصصة بتقديم خدمات توصيل طلبات المطاعم والمقاهي؛ إذ سيعمل الصندوق على تقديم حلوله التمويلية، وإتاحة فرصة الحصول على تسهيلات تمويلية واستثمارية لعملاء "جاهز" من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تبلغ أكثر من 45 ألف منشأة، تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي؛ بهدف توسيع أنشطتها في المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، ولضمان استدامتها واستمرارية أعمالها في تلك المناطق، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وتُشكِّل المطاعم والمقاهي الصغيرة أكثر من 90% من مشروعات القطاع السياحي بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتطوير الوجهات السياحية التي تتمتع بمزايا تنافسية، والارتقاء في قطاع المطاعم والمقاهي وجذب الاستثمارات بما يحقق الأهداف الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن توقيع المذكرة مع شركة جاهز يؤكد حرص صندوق التنمية السياحي على دعم وتمكين وتشجيع القطاع الخاص، خاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحلول التمويلية، وتوافُر الدعم اللازم لضمان استدامة الأعمال.
وبيَّن أن توقيع هذه المذكرة يُقدِّم صورة مشرِّفة للعمل التكاملي المنشود مع القطاع الخاص، القائم على مفاهيم التعاون، وتعزيز تبادل المنافع تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.