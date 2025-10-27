رحلات الطيران بالمناطيد ..شاهد تجربة سياحية بين سحر الصحراء وروح المغامرة في العُلا

وتتضمن التجربة خيارات متعددة، تشمل الرحلات الجماعية التي تتيح مشاركة المغامرة مع آخرين، والرحلات الخاصة التي توفّر مزيدًا من الخصوصية، ويتم تنفيذها بإشراف مشغّل متخصص يحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، ليمنح الزوار تجربة تحليق استثنائية تجمع بين سحر الصحراء وروح المغامرة.