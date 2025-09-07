جبل ليبيا.. "عيون جازان الحارة" تعالج 6 أمراض وتتميز بالهيدروجين النقي

تنبع مياه العيون من أعماق باطن الأرض، وتتميز بدرجة حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية، مع تركيبة غنية بالمعادن الطبيعية، أبرزها كبريتيد الهيدروجين النقي، الكالسيوم، المغنيسيوم، والكلورايد. هذه التركيبة تجعل المياه مفيدة في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، إلى جانب تحسين حالات حب الشباب والجرب. كما تساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات، والتهابات الروماتيزم، وتحسين الدورة الدموية، وتساهم في علاج بعض مشاكل الجهازين العصبي والهضمي.