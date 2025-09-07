جبل ليبيا.. "عيون جازان الحارة" تعالج 6 أمراض وتتميز بالهيدروجين النقي

تقع عيون جبل ليبيا الحارة في منطقة وادي دغبج على الطريق الدولي الذي يربط بين مكة المكرمة واليمن، بالقرب من قرية الحريضة في منطقة جازان جنوب المملكة. وتعد هذه العيون واحدة من أبرز الوجهات السياحية العلاجية في المملكة، حيث تجمع بين الفائدة الصحية والموقع الطبيعي الخلاب الذي يجذب الزوار الباحثين عن الاسترخاء والاستشفاء الطبيعي.
تنبع مياه العيون من أعماق باطن الأرض، وتتميز بدرجة حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية، مع تركيبة غنية بالمعادن الطبيعية، أبرزها كبريتيد الهيدروجين النقي، الكالسيوم، المغنيسيوم، والكلورايد. هذه التركيبة تجعل المياه مفيدة في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، إلى جانب تحسين حالات حب الشباب والجرب. كما تساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات، والتهابات الروماتيزم، وتحسين الدورة الدموية، وتساهم في علاج بعض مشاكل الجهازين العصبي والهضمي.
يحرص الزوار على الاستفادة من المياه الحارة وفق إرشادات صحية محددة، حيث يُنصح بالاستحمام في المياه التي تتراوح حرارتها بين 37 و39 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة، مع أخذ قسط من الراحة بعد الاستحمام لتجنب أي آثار جانبية.
إلى جانب فوائدها العلاجية، تتميز منطقة جبل ليبيا بجمالها الطبيعي بما تضمه من نباتات محلية متنوعة، إلى جانب ممارسة المشي الخفيف، والتخييم القصير، والتقاط الصور الطبيعية.
وتُعد عيون جبل ليبيا الحارة نموذجًا حيًا للموارد الطبيعية في المملكة التي يمكن الاستفادة منها في السياحة العلاجية والصحية، إذ تجمع بين الفائدة العلاجية والجمال الطبيعي، وتضع منطقة جازان على خريطة الوجهات السياحية المميزة في السعودية، مما يعكس التنوع الطبيعي والغنى البيئي الذي تتمتع به المملكة، ويجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والعلاج الطبيعي في آن واحد.