6 وزراء سياحة يتحدثون للعالم من الرياض في احتفالية يوم السياحة العالمي ... شاهد التفاصيل

أعلنت وزارة السياحة تفاصيل الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي تستضيفه المملكة في الرياض، يومي 27 – 28 سبتمبر الجاري، وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي من 120 دولة حول العالم .
وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المنهمة والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.
وسوف يتحدث أمام العالم:
- أحمد الخطيب، وزير السياحة.
- وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.
- خالد الفالح، وزير الاستثمار.
- الأميرة هيفاء بنت محمد، نائبة وزير السياحة.
- ودي ليل، وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا.
- باتريشيا ونيكولينا برينجاك، وزيرة السياحة والرياضة الكرواتية.
- وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد إرسوي.
- وروزا آنا موريلو رودريغيز، وزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا.
- الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
- الأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي، بانسي هو.
- إبراهيم الكوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية .
- الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو.
- الرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب.
- الرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش.
- الرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال.
وسيُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار “السياحة والاستثمار الأخضر” بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة .
وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة ومنها: الإنسان وكوب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال والسفر السلس والشامل. كما سيقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو، كما سيتم عقد جلسة بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل.