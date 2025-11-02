رئيسة السياحة في أرمينيا لـ"سبق": السعوديون بين أبرز زوارنا.. ونرحب بتعاون أوسع

وصفت رئيسة لجنة السياحة في أرمينيا، لوسين غيفورغيان، السوق السعودي بأنه من "أهم الأسواق الواعدة والاستراتيجية"، مشيرة إلى أن أعداد الزوار السعوديين إلى بلادها تتزايد بشكل ملحوظ عامًا بعد عام، بفضل ما وصفته بـ"الاهتمام المتنامي لدى السعوديين بالتجارب الثقافية والطبيعية والترفيهية".
وفي حديث خاص لـ"سبق"، أكدت غيفورغيان أن بلادها تعمل على تعزيز حضورها السياحي في المنطقة من خلال حملات ترويجية موجهة، وتسهيل إجراءات السفر بعد إقرار إعفاء المواطنين والمقيمين في السعودية من التأشيرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لتناسب تطلعات العائلات والشباب.
وأضافت أن السعوديين ينجذبون إلى تنوع المقومات السياحية في أرمينيا، لافتة إلى أن بحيرة سيفان، وغابات ديلجان، ومناظر تاتيف، ومنتجعات جيرموك الصحية، تُعد من أبرز الوجهات المفضلة، فيما تستقطب العاصمة يريفان زوارًا بفضل المقاهي والمهرجانات والأسواق الحرفية.
وأشارت إلى أن بلادها تركز على جذب السياح السعوديين عبر المشاركة في فعاليات مثل "سوق السفر العربي"، واستضافة المؤثرين والصحفيين لتعريف الجمهور السعودي بالمزايا السياحية، مؤكدة أن الدخول دون تأشيرة، وتوفر الرحلات المباشرة، والأجواء الأسرية، تمنح أرمينيا ميزة تنافسية قوية.
وشددت غيفورغيان على أن التعاون مع المملكة ودول الخليج يشكّل أولوية متزايدة لدى أرمينيا، في ظل وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في السياحة المتبادلة، مؤكدة السعي نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وزيادة حركة الزوار.
وعن أبرز الفعاليات التي تنصح بها السياح السعوديين، ذكرت مهرجان "اكتشف أرمينيا من السماء"، و"Air Fest" للطيران، و"فاردافار" لمهرجان الماء، و"الغاباما" للأطعمة التراثية، مؤكدة أن تلك الفعاليات تجمع بين الأصالة والطابع العائلي الترفيهي.
واختتمت حديثها برسالة مباشرة للسعوديين، قائلة: "نرحب بكم في أرمينيا لتعيشوا تجربة سياحية تجمع بين التاريخ العريق، والطبيعة الخلابة، والضيافة الأصيلة.. ونعدكم برحلة لا تُنسى".