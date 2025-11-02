رئيسة السياحة في أرمينيا لـ"سبق": السعوديون بين أبرز زوارنا.. ونرحب بتعاون أوسع

وصفت رئيسة لجنة السياحة في أرمينيا، لوسين غيفورغيان، السوق السعودي بأنه من "أهم الأسواق الواعدة والاستراتيجية"، مشيرة إلى أن أعداد الزوار السعوديين إلى بلادها تتزايد بشكل ملحوظ عامًا بعد عام، بفضل ما وصفته بـ"الاهتمام المتنامي لدى السعوديين بالتجارب الثقافية والطبيعية والترفيهية".