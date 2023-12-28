"شاومي" تطلق أولَ سيارة كهربائية لها على الإطلاق

بدأت شركةُ "شاومي" الصينية الرائدة، تخطو أولى خطواتها للاتجاه بعيدًا عن عالم الهواتف الذكية الاقتصادية الذي تميّزت به؛ بإطلاقها أولَ سيارة كهربائية خاصة بها.
وقالت "شاومي": إن سياراتها الكهربائية الجديدة "سو شي 7"، يمكنها أن تتفوّق على سيارات "بورش"، ولديها تكنولوجيا أفضل من سيارات "تسلا".
وتقول الشركة: إن السيارة تمتلك هيكلًا بقوة تثبيت تبلغ "9100" طنّ؛ ما يجعلها تتفوّق على "تسلا"، ومحركًا مزدوجًا رباعيَّ الدفع في إصدار "سو شي 7 ماكس"، ومحركًا خلفيًّا في إصدار "سو شي 7".
وأشارت "شاومي" إلى أنها ستعلن عن أسعار بيع السيارات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت أن السيارة "سو شي 7 ماكس" يمكن أن يصل مدى بطاريتها إلى "800" كيلومتر، ومعدل تسارع من صفر إلى "100" كيلومتر في "2.78" ثانية فقط.
ولفتت "شاومي" إلى أن إصدارَيْ سياراتها يتفوّقان على سيارات "موديل إس" من تسلا، و"تايكان توربو" من بورش.
وأرجعت "شاومي" ذلك إلى منصة الجهد العالي الجديدة التي ابتكرتها شركة "كاتل" في صناعة البطاريات، والتي توفّر نطاقًا يصل إلى 220 كيلومترًا مع شحن لمدّة 5 دقائق فقط، و"390" كيلومترًا مع شحن 10 دقائق، و"510" كيلومترات في 15 دقيقة.
وتبلغ أبعاد السيارة "1440×1963×4497" ملم، وستأتي بثلاثة ألوان: "الأزرق المائي، والأخضر الزيتوني، والرمادي".
وتحتوي على صندوقَيْ أمتعة؛ الخلفي بسعة "517" لترًا، والأمامي بسعة "105" لترات.
اختارت "شاومي" مقابضَ الأبواب نصف المخفية، معلّلة ذلك بأنه "من الواضح أن المقابض الأكثر انسيابية يصعب استخدامها في الطقس البارد".
وتطرح الشركةُ السيارةَ مع نظام ترفيه "هايبر أو إس"، الذي يتم تشغيله عن طريق معالج "سنابدراجون 8295"، ويستغرق "1.49" ثانية فقط للتشغيل.
ويمكن للنظام الوصول إلى الوسائط الخاصة بك، أو ضبط مقاعدك، أو حتى التحكم في أجهزة "شاومي" الخاصة بك عبر الشاشة المركزية مقاس "16.1" بوصة بدقة "3K"، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية "شاومي باد" الاختيارية التي يمكن تركيبها على منافذ مغناطيسية خلف الرأسين الأماميين.
وتسمح واجهة المستخدم الموجودة على الشاشة المركزية بما يصل إلى ثلاث نوافذ مقسمة للقيام بمهام متعدّدة، ويمكنك حتى عرض شاشة هاتف "شاومي" عليها للحصول على تجربة سلسة.
أما بالنسبة للترفيه بالموسيقى والفيديو، فسيتمّ استكماله بـ"23" مكبر صوت داخليًّا من نوع "دولمبي أتموس".
توفر السيارةُ مقعدًا ذكيًّا يمكن أن يذكّرك إذا لم يتم ربط حزام الأمان الخاص بك.
وستتمتّع "سو شي 7" بقدرات القيادة الذاتية أيضًا، وذلك بفضل منصة "شاومي بايلوت" التي تحتوي على مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار، وجهاز "ليدار" مثبت بالأعلى مع نطاق بصري يصل إلى "200" متر، ودقة بكسل تصل إلى "0.1" متر، وهو يعني اكتشافها للعوائق الأصغر أمام السيارة.
وتقول الشركة: إن السيارة يمكنها التنقل عبر شارع حي مزدحم به عوائق مختلطة، بالإضافة إلى أداء خدمة صف السيارات بمفردها، وحتى ركن نفسها في موقف سيارات آلي بمساحات ضيقة، ويمكنها التعامل مع المناخات الثلجية والممطرة أيضًا.
وقالت "شاومي": إنها تهدف إلى إكمال اختبارات القيادة الذاتية في "100" مدينة في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية عام 2024.