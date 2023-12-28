"شاومي" تطلق أولَ سيارة كهربائية لها على الإطلاق

وأرجعت "شاومي" ذلك إلى منصة الجهد العالي الجديدة التي ابتكرتها شركة "كاتل" في صناعة البطاريات، والتي توفّر نطاقًا يصل إلى 220 كيلومترًا مع شحن لمدّة 5 دقائق فقط، و"390" كيلومترًا مع شحن 10 دقائق، و"510" كيلومترات في 15 دقيقة.