أحدث الأرقام… السعوديون في عيد الأضحى 2025… بين القاهرة.. إسطنبول.. ودبي

أما على صعيد السفر الدولي، فقد كانت إسطنبول من أكثر الوجهات طلباً، حيث سجلت نمواً بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب منصة "ويجو"، مدفوعة بعروض الطيران وتنوع الأنشطة السياحية التي تجمع بين الطابع الإسلامي والتاريخي.