أحدث الأرقام… السعوديون في عيد الأضحى 2025… بين القاهرة.. إسطنبول.. ودبي

شهدت عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، والتي امتدت من 4 إلى 11 يونيو، حركة سفر كثيفة بين السعوديين، سواء داخل المملكة أو نحو أبرز الوجهات السياحية الإقليمية، وفقاً لبيانات شركات الطيران ومنصات الحجوزات.
أما على صعيد السفر الدولي، فقد كانت إسطنبول من أكثر الوجهات طلباً، حيث سجلت نمواً بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب منصة "ويجو"، مدفوعة بعروض الطيران وتنوع الأنشطة السياحية التي تجمع بين الطابع الإسلامي والتاريخي.
وفي مصر، برزت القاهرة وشرم الشيخ ضمن أبرز خيارات السعوديين، حيث تجاوزت نسب إشغال الفنادق خلال العيد حاجز الـ 85%، وفقاً لتقارير القطاع الفندقي، وذلك بفضل المزج بين السياحة الثقافية في العاصمة، والأنشطة الشاطئية والترفيهية في البحر الأحمر.
واستقبلت دبي أكثر من 80 ألف زائر سعودي خلال عطلة العيد، بحسب ما أعلنته دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة. وقد فعّلت دبي حملتها الخاصة "Eid in Dubai"، التي تضمنت عروض تسوق ضخمة، وفعاليات موسيقية وتراثية، إلى جانب توفير النقل العام المجاني ومواقف السيارات مجاناً خلال فترة العيد.
وتشير المؤشرات إلى استمرار الطلب على السفر الإقليمي خلال موسم الصيف المقبل، خاصة مع بدء عطلة المدارس، حيث يفضل السعوديون الوجهات القريبة التي تجمع بين الراحة والرفاهية وسهولة الوصول.