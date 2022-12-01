توقيع اتفاقيات بمليار ريال على هامش القمة العالمية للسياحة والسفر في الرياض

يأتي ذلك إضافةً إلى اتفاقية في قطاع الفندقة التي أُعلن عنها بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطلّ على جسر الملك فهد؛ حيث يتكون المبنى من 22 طابقًا ويحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافةً إلى مطاعم عالمية، وعشر غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.