تنبيه … التأمين الطبي إلزامي عند زيارة جورجيا لجميع السياح والبداية في هذا التاريخ

في ظل الارتفاع المتواصل لأعداد الزوار السعوديين إلى جورجيا خلال الأعوام الأخيرة، تعتزم الحكومة الجورجية تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع السياح عند دخول البلاد، في خطوة تهدف لتعزيز السلامة الصحية للسائح ورفع مستوى الخدمات السياحية. ويُعد السعوديون من أكثر الجنسيات نموًا في زيارات جورجيا، مستفيدين من سهولة الدخول بدون تأشيرة وتنوع المقاصد الطبيعية والترفيهية التي تقدمها البلاد.
وبحسب الجهات المختصة، بدأت الإدارة الوطنية للسياحة في جورجيا التنسيق مع شركات التأمين لوضع آلية موحّدة تضمن توفير تغطية طبية شاملة للزوار طوال مدة إقامتهم، بما يشمل الحالات الطارئة والنفقات العلاجية. وتهدف الخطوة إلى حماية السائح وجعل التجربة السياحية أكثر أمانًا، خاصة مع تزايد الأعداد القادمة من أسواق رئيسية مثل السعودية ودول الخليج.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المسافرين ودعم قطاع السياحة الجورجي على المدى الطويل، إلى جانب زيادة تنافسية جورجيا عالميًا كوجهة تواكب المعايير الدولية للسفر الآمن. وسيُعلن عن تاريخ بدء تطبيق القرار رسميًا خلال الفترة المقبلة ضمن التحديثات التي تعمل عليها الجهات الجورجية.