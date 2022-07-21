هذا ترتيب جواز السفر السعودي في عام 2022... ودخول 81 دولة بلا فيزا

وصل جواز السفر السعودي الى المركز 68 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021 وفقًا لمؤشر "هانلي باسبورت".