هذا ترتيب جواز السفر السعودي في عام 2022... ودخول 81 دولة بلا فيزا

وصل جواز السفر السعودي الى المركز 68 في أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2022، بعد أن كان في المركز 72 عالمياً في عام 2021 وفقًا لمؤشر "هانلي باسبورت".
ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها والوجهات التي يمكن الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.
ترتيب العرب:
1- الإمارات المركز 16 عالميًا ودخول 176 بدون فيزا.
2- قطر المركز57 عالميًا ودخول 99 دولة بدون فيزا.
3- الكويت المركز 59 عالميًا ودخول 96 دولة بدون فيزا.
4- البحرين المركز 66 عالميًا ودخول 86 دولة بدون فيزا.
5- سلطنة عمان المركز68عالميًا ودخول 81 بدون فيزا.
6- السعودية المركز 68 عالميًا ودخول 81 دولة بدون فيزا.
7- تونس المركز 77 عالميًا ودخول 71 دولة بدون فيزا.
8- المغرب المركز 82 عالميا ودخول 65 دولة بدون فيزا.
9- موريتانيا المركز 87 عالميًا ودخول 60 دولة بدون فيزا.
10- الجزائر المركز 94 عالميًا ودخول 53 دولة بدون فيزا.
11- مصر المركز 94 عالميًا ودخول 53 دولة بدون فيزا.
12- الأردن المركز 94 عالميًا ودخول 53 دولة بدون فيزا.
13- جيبوتي المركز 98 عالميًا ودخول 48 دولة بدون فيزا.
14- السودان المركز 103 عالميًا ودخول 42 دولة بدون فيزا.
15- ليبيا المركز 104 عالميا ودخول 41 دولة بدون فيزا.
16- فلسطين المركز 106 عالميًا ودخول 38 دولة بدون فيزا.
17- الصومال المركز 107 عالميًا ودخول 35 دولة بدون فيزا.
18- اليمن المركز 108 عالميًا ودخول 34 دولة بدون فيزا.
19- سوريا المركز 110 عالميًا ودخول 30 دولة بدون فيزا.
20- العراق المركز 111 عالميًا ودخول 29 دولة بدون فيزا.
وجاء ترتيب دول العالم كالتالي:
- اليابان على المركز الأول يسمخ بدخول 193 دولة، ثم سنغافورة وكوريا الجنوبية وتأتي ألمانيا في المرتبة الرابعة، ثم جاء الترتيب فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا والنمسا والدنمارك وفرنسا وهولندا والسويد - آيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وبلجيكا ونيوزيلندا.