فنادق ومنتجعات "البارون" بمصر تستعد لافتتاح استثنائي للمتحف المصري الكبير.. سباق الضيافة والتاريخ لجذب الزوار من العالم

تستعد فنادق ومنتجعات البارون في مصر لمرحلة استثنائية مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، أحد أضخم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في حركة السياحة إلى القاهرة ومصر عامة، مع تزايد الاهتمام العالمي بوجهات تجمع بين التاريخ والضيافة الراقية.