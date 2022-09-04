"السياحة والتراث الوطني" تختار "كهف العقرب الأسود" ضمن المستهدف لتفعيل "سياحة الكهوف" بالمملكة

اختارت مؤخراً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، "كهف العقرب الأسود" بمنطقة الحدود الشمالية، ليكون ضمن الكهوف المستهدفة لتفعيل "سياحة الكهوف" في المملكة.
ويقع "كهف العقرب الأسود" بالقرب من قرية الهبكة التي تبعد عن محافظة رفحاء 160 كلم باتجاه الغرب.
ويتكون الكهف من متسعات ثلاثة كبيرة يفصل بينها حواجز وممرات ضيقة، ويبلغ أقصى عمق بالكهف حوالي 500 متر تحت سطح الأرض.
وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عليه اسم "كهف العقرب اﻷسود"، ويحوي كميات ضخمة من العظام منتشرة في كل نواحي الكهف.
وزار الكهف العديد من الوفود والباحثين من داخل المملكة وخارجها بهدف الاستكشاف، ويعد مرتعاً للضباع والذئاب والثعالب.
وتتميز قرية "الهبكة" بكثرة الكهوف، وتعد منهلاً من مناهل البادية قديماً لكثرة آبار المياه فيها.
ويبلغ عدد الكهوف والدحول بمنطقة الحدود الشمالية 542 كهفاً ودحلاً، وتعد ثروة وطنية لجلب السياح والعلماء، وتحتاج للاهتمام والتطوير لاستثمارها وإدراجها ضمن السياحة الجيولوجية "سياحة الكهوف".