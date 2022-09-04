"السياحة والتراث الوطني" تختار "كهف العقرب الأسود" ضمن المستهدف لتفعيل "سياحة الكهوف" بالمملكة

اختارت مؤخراً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، "كهف العقرب الأسود" بمنطقة الحدود الشمالية، ليكون ضمن الكهوف المستهدفة لتفعيل "سياحة الكهوف" في المملكة.