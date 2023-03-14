3 أعوام من التوقف.. الصين تفتح أبوابها للزوار من العالم في هذا التاريخ وتبدأ بإصدار التأشيرات
أعلن المسؤولون الصينيون، أن بلادهم تستأنف إصدار التأشيرات في 15 مارس الجاري؛ وبهذا الإعلان ينتقل عالم السفر والسياحة إلى مرحلة مهمة، بعد أن قررت الصين بدء إصدار تأشيرات للزوار من كل العالم، بعد التخلي عن الحظر الذي فرضه فيروس كورونا.
واعتبارًا من 15 مارس تستأنف الصين إصدار مجموعة من التأشيرات للأجانب، ورفع قيود صارمة فُرضت إبان جائحة كوفيد.
هذا بالإضافة إلى طلبات جديدة ستتم دراستها والموافقة عليها، والتأشيرات التي لا تزال صالحة لدخول الصين لحامليها؛ وفق مذكرة أصدرتها السفارة باللغة الصينية بواشنطن.
ومن ناحية أخرى فإن عودة السائح الصيني تعني استقبال سوق السفر العالمي 255 مليار دولار.
وسيتيح الإعلان للوافدين إلى شنغهاي على متن سفن سياحية وكذلك لبعض المجموعات السياحية الوافدة من هونغ كونغ ومكاو ومن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، السفر دون تأشيرة.
ويُتَرقب حدوثُ طفرة كبيرة في عالم السفر، بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" والقيود التي فرضتها لمدة 3 أعوام.. وتثير عودة السياح الصينيين، الذين سمحت لهم بكين بالسفر دون قيود صحية منذ 8 يناير الماضي بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد"، حماسة لدى عاملي القطاع السياحي.
وبحسب منظمة السياحة العالمية جاء من الصين أكبر عدد من السياح قبل الجائحة؛ بحيث بلغ عدد المسافرين الدوليين منها 154 مليونًا في العام 2019، كما أن الصينيين هم أيضًا الأكثر إنفاقًا؛ إذ بلغ ما أنفقوه 255 مليار دولار.