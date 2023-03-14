3 أعوام من التوقف.. الصين تفتح أبوابها للزوار من العالم في هذا التاريخ وتبدأ بإصدار التأشيرات

ويُتَرقب حدوثُ طفرة كبيرة في عالم السفر، بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" والقيود التي فرضتها لمدة 3 أعوام.. وتثير عودة السياح الصينيين، الذين سمحت لهم بكين بالسفر دون قيود صحية منذ 8 يناير الماضي بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد"، حماسة لدى عاملي القطاع السياحي.