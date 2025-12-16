مدينة عربية واحدة في قائمة فيزا للسفر العالمي.. تعرّف عليها

وأوضحت الشركة أن اختيار دبي يعكس قدرتها المستمرة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تستقبل سياحًا من أكثر من 100 دولة، إلى جانب كونها ضمن أفضل 10 مدن عالميًا من حيث عدد الزوار الدوليين.