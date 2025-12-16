مدينة عربية واحدة في قائمة فيزا للسفر العالمي.. تعرّف عليها

أعلنت شركة «فيزا» العالمية عن توسيع برنامجها للسفر العالمي، كاشفة عن قائمة أولية تضم ثلاث مدن رئيسة فقط على مستوى العالم، جاءت دبي المدينة العربية الوحيدة بينها، إلى جانب باريس ولندن، في تأكيد جديد على مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.
وتهدف «فيزا» من خلال البرنامج إلى توفير مزايا حصرية وتجارب نوعية لحاملي بطاقاتها، تشمل عروضًا في الضيافة، والترفيه، والتسوق، ونمط الحياة، مع ربط الزوار بتجارب مختارة تعكس هوية المدن المشاركة.
وأوضحت الشركة أن اختيار دبي يعكس قدرتها المستمرة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تستقبل سياحًا من أكثر من 100 دولة، إلى جانب كونها ضمن أفضل 10 مدن عالميًا من حيث عدد الزوار الدوليين.
وبيّنت بيانات «VisaNet» أن دبي تحقق نموًا لافتًا في الإنفاق السياحي، إذ ينفق الزائر العائد في المتوسط نحو 890 دولارًا للرحلة الواحدة، مقارنة بـ540 دولارًا للزائر للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإمارة في بناء سياحة متكررة وقائمة على التجربة.
كما سجل الإنفاق على الترفيه ارتفاعًا بنسبة 69% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع الإنفاق على المطاعم بنسبة 20% خلال عام 2025، إضافة إلى نمو ملحوظ في قطاعات التجزئة والأزياء.
وأكدت «فيزا» أن هذه المؤشرات مدعومة بتدفقات قوية من الأسواق الرئيسة، وفي مقدمتها السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم في تعزيز ارتباط الزوار بالمدن المشاركة ودعم منظومة السياحة والاقتصاد المحلي.
ويُعد إدراج دبي المدينة العربية الوحيدة في القائمة مؤشرًا على ثقلها السياحي العالمي، وقدرتها على المنافسة مع كبرى العواصم الدولية في قطاع السفر ونمط الحياة.