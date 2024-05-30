"الوطني للعمل": 27 ألف سعودي يعملون بقطاع السياحة بنسبة 41% والفنادق والمنتجعات الأكثر توظيفًا

وأكد التقرير أن القطاع سجل نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية، إذ وصلت نسبة التوطين في وظيفة استقبال الفنادق إلى 100% بعدد موظفين مواطنين بلغ 57 ألفًا، وبلغت نسبة التوطين في وظيفة كاتب الاستعلامات السياحية 75% بعدد موظفين مواطنين بلغ 563 موظفًا.