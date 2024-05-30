"الوطني للعمل": 27 ألف سعودي يعملون بقطاع السياحة بنسبة 41% والفنادق والمنتجعات الأكثر توظيفًا

كشف المرصد الوطني للعمل عن وصول نسبة التوطين في القطاع السياحي 38% في الربع الرابع من 2023، فيما يعمل 71 ألف موظف بالقطاع.
وبين التقرير أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع السياحي بلغ 27 ألف مواطن بنسبة 41% من إجمالي العاملين بالقطاع.
وتصدر نشاط المنتجعات معدل التوطين بنسبة بلغت 48%، كما تجاوز نشاطا الفلل الفندقية وإدارة الإيواء السياحي المعدل العام للتوطين في القطاع البالغ 38%، بنسب توطين بلغت 41% و40% على التوالي.
وتفوق نشاط الفنادق وبفارق كبير جداً من ناحية أعداد الموظفين المواطنين باعتباره أكثر الأنشطة توظيفاً، وذلك بعدد 15.4 ألف موظف مواطن وبمعدل توطين بلغ 39%.
من جهة أخرى، تشهد بعض الأنشطة مثل وكالات السفر والشقق الفندقية والوحدات السكنية المفروشة إمكانية لرفع معدلات التوطين، حيث تصل حالياً إلى 36% و31 %، على التوالي، والتي تعد معدلات دون مستوى معدل التوطين الإجمالي للقطاع مع إمكانية النمو والتطور في دعم توطين الوظائف في تلك الأنشطة الاقتصادية الحيوية للقطاع.
وبلغت نسبة التوطين في وظائف المهارات العالية في قطاع السياحة بالمملكة 50.1% في الربع الرابع من عام 2023.
ووفق التقرير حقق قطاع السياحة نسب توطين مرتفعة في العديد من وظائف المهارات العالية، حيث سجل مديري عمليات الموارد البشرية نسبة توطين بلغت 100% بعدد 337 موظفًا.
وسجل أخصائي خدمة العملاء نسبة توطين بلغت 99% بعدد موظفين مواطنين بلغ 390 موظفًا، وسجل المديرين الإداريين نسبة توطين بلغت 91% بعدد موظفين مواطنين بلغ 468 موظفًا.
وبلغت نسبة التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة 52.1% في الربع الرابع من عام 2023، وهي نسبة تعكس نجاح المبادرات الرامية إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع.
وأكد التقرير أن القطاع سجل نسب توطين مرتفعة في عدة وظائف رئيسية، إذ وصلت نسبة التوطين في وظيفة استقبال الفنادق إلى 100% بعدد موظفين مواطنين بلغ 57 ألفًا، وبلغت نسبة التوطين في وظيفة كاتب الاستعلامات السياحية 75% بعدد موظفين مواطنين بلغ 563 موظفًا.
وارتفع عدد الموظفين المواطنين في قطاع السياحة - مشاع إبداعي.
ويرتبط ارتفاع معدلات التوطين في الوظائف الرئيسية في قطاع السياحة بقرارات التوطين المختلفة، ومن ضمنها قرار توطين قطاع الإيواء السياحي.
شكلت المواطنات في قطاع السياحة 41.3 % من إجمالي الموظفين المواطنين، بينما شكل المواطنين الذكور 58.7 % ، في الربع الرابع من عام 2023؛ مما يشير إلى أن المواطنات يشغلن ما يقارب نصف الوظائف في القطاع.
وشكلت المواطنات نسبة % 22 في الوظائف الإدارية والوظائف ذات المهارات العالية في قطاع السياحة؛ مما يشير إلى الجهود والمبادرات المبذولة في سبيل رفع حصة المواطنات من إجمالي التوظيف في هذه المهن.