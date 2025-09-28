19 مليون سائح خليجي يتنقلون سنويًا بين دول مجلس التعاون والسعودية في الصدارة

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام" إلى أن السياحة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للاقتصادات الخليجية، ومصدرًا مهمًا لتوليد الوظائف، مع توقعات بارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 13.3% بحلول عام 2034، بقيمة تصل إلى 371.2 مليار دولار.