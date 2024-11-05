"الخطيب" يفتتح جناح "أرض السعودية" بـ"سوق السفر العالمي" في لندن

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفي من خلال هذا المحفل الدولي الهام بنجاحاتها ومنجزاتها وأرقامها القياسية في القطاع السياحي السعودي، الأسرع نموًا وتطورًا، وتسعى إلى تعزيز نجاحات المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية (This Land is Calling)، التي تستهدف عددًا من الأسواق الرئيسية حول العالم، إضافة لتمكين وتعزيز نجاحات الشركاء، مع العمل على إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية.