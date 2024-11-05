"الخطيب" يفتتح جناح "أرض السعودية" بـ"سوق السفر العالمي" في لندن

افتتح وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب مشاركة المملكة في سوق السفر العالمي WTM في لندن تحت مسمى "أرض السعودية" وتضم جناح "روح السعودية" الذي تقيمه وتنظمه الهيئة السعودية للسياحة للعام الرابع على التوالي.
جاء ذلك من خلال تضافر جهود أكثر من 70 شريكًا لمنظومة السياحة يمثلون الوجهات والفنادق وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات.
وتأتي هذه المشاركة في هذا الملتقى الدولي المهم؛ في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وإبراز ما وصل إليه القطاع السياحي بالمملكة من تطور وتسارع في النمو، وتسليط الضوء على النجاحات والمنجزات والأرقام القياسية على المستويات والأصعدة كافة، إضافة للترويج للوجهات السياحية الفريدة، وجذب مزيد من شرائح السياح، وتمكين القطاع السياحي الخاص، وإبرام المزيد من الشراكات الإستراتيجية المهمة.
وشهد جناح "روح السعودية" إطلاق وجهة البحر الأحمر السعودي "Saudi Red Sea"، واستعراض أحدث مشاريع شركة "البحر الأحمر الدولية"، التي تستكمل خلال هذا العام 16 منتجعًا سياحيًا عالميًا، مع استهداف الوصول إلى 50 منتجعًا سياحيًا بحلول عام 2030، كما احتضن الجناح العديد من التجارب التفاعلية المقدمة للزوار التي تبرز الحفاوة السعودية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، بالإضافة إلى الأزياء والأنغام ومختلف النكهات السعودية.
وقال "الخطيب": "تسعى المملكة العربية السعودية الوجهة الأسرع نموًا في العالم، من خلال مشاركتها في هذا المحفل الدولي المهم، إلى ترسيخ مكانة وريادة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع طموحات رؤية 2030، عبر تسليط الضوء على أبرز وأهم الوجهات الفريدة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية الهائلة التي يقدمها القطاع السياحي، حيث تعد المملكة أكبر مستثمر بالقطاع السياحي على مستوى العالم".
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفي من خلال هذا المحفل الدولي الهام بنجاحاتها ومنجزاتها وأرقامها القياسية في القطاع السياحي السعودي، الأسرع نموًا وتطورًا، وتسعى إلى تعزيز نجاحات المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية (This Land is Calling)، التي تستهدف عددًا من الأسواق الرئيسية حول العالم، إضافة لتمكين وتعزيز نجاحات الشركاء، مع العمل على إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية.