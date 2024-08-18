برعاية وزير البلديات.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق بالرياض

ويزخر مؤتمر ومعرض إدارة المرافق بالعديد من الفرص الاستثنائية للتواصل بين المشاركين.. وقد تم إعداد برنامج منوع من الأنشطة والفعاليات المخصصة لهذا الغرض، يشمل: جلسات تواصل، ومناقشة مفتوحة، ومنطقة المعارض والأجنحة، ودعوات خاصة لحضور حفل العشاء لكبار الشخصيات، وبرنامج بناء مجتمع إدارة المرافق.