برعاية وزير البلديات.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق بالرياض

أعلنت جمعية إدارة المرافق السعودية إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة في مجال إدارة المرافق، وذلك تحت رعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبشراكة استراتيجية مع الشركة السعودية لإدارة المرافق، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وسيضم المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وسيشكل منصة مثالية لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الإدارة المتكاملة للمرافق، والتعرف على أفضل الممارسات والحلول التقنية المبتكرة التي تساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة المرافق على مستوى عالمي.
وأكد عايض بن عوض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، أن جمعية إدارة المرافق السعودية تعمل لتعزيز اقتصاد سوق إدارة المرافق، والربط بين القطاعات الحكومية والخاصة.. وقال: "نحن فخورون بإطلاق هذا الحدث الدولي بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، والشركة السعودية لإدارة المرافق".
وأشار إلى أن المؤتمر والمعرض يعدان منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المرافق على المستوى العالمي.
ومن جهة أخرى، أكد بسام بن محمد البسام، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإدارة المرافق التزام الشركة بدورها الريادي في تطوير سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى أعلى المعايير العالمية.
من جانبه، أوضح عادل بن إبراهيم الرويشدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق أن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة في دعم وتطوير القطاع تأتي لتعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وكشف "القحطاني" عن أبرز المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر والمعرض، وتشمل: التطورات التقنية الحديثة في مجال إدارة المرافق، والاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
ويزخر مؤتمر ومعرض إدارة المرافق بالعديد من الفرص الاستثنائية للتواصل بين المشاركين.. وقد تم إعداد برنامج منوع من الأنشطة والفعاليات المخصصة لهذا الغرض، يشمل: جلسات تواصل، ومناقشة مفتوحة، ومنطقة المعارض والأجنحة، ودعوات خاصة لحضور حفل العشاء لكبار الشخصيات، وبرنامج بناء مجتمع إدارة المرافق.
وتأتي مبادرة تنظيم مؤتمر ومعرض إدارة المرافق الدولي 2024 في إطار جهود المملكة العربية السعودية الدؤوبة لتطوير قطاع إدارة المرافق، وتعزيز كفاءته على المستوى الوطني انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.