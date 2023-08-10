66 ألف امرأة سعودية تعمل في القطاع السياحي.. في صدارة جميع الأنشطة

ووفقًا لتقرير هيئة الإحصاء: بلغ إجمالي عدد المشتغلات من النساء في الربع الرابع من العام الماضي، 1.471 مليون امرأة، وهو الأعلى مقارنة بالربع الرابع من العام الأسبق، والبالغ 1.225 مليون امرأة، ويتوزّع هذا الرقم بواقع 861.2 امرأة في القطاع الخاص، و609.4 في القطاع الحكومي.