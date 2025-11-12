"سويس أوتيل" تدشّن أول فنادقها في قطر على كورنيش الدوحة

يقع الفندق الجديد على كورنيش الدوحة في قلب منطقة الخليج الغربي، على مقربة من أبرز المعالم مثل كتارا، وسوق واقف، ومشيرب، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من مطار حمد الدولي، ما يجعله وجهة مثالية للمسافرين.