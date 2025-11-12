"سويس أوتيل" تدشّن أول فنادقها في قطر على كورنيش الدوحة

أعلنت مجموعة "سويس أوتيل" العالمية افتتاح أول فنادقها في قطر، ممثلًا في "سويس أوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة" و"سويس أوتيل رزيدنسز كورنيش بارك تاورز الدوحة"، ليقدّما تجربة ضيافة فاخرة تمزج بين التراث السويسري والأصالة القطرية.
يقع الفندق الجديد على كورنيش الدوحة في قلب منطقة الخليج الغربي، على مقربة من أبرز المعالم مثل كتارا، وسوق واقف، ومشيرب، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من مطار حمد الدولي، ما يجعله وجهة مثالية للمسافرين.
ويضم الفندق 342 غرفةً وجناحًا، إضافةً إلى 121 وحدةً سكنيةً فندقيةً، تناسب الإقامات القصيرة والطويلة، وتتميّز بتصاميم مستوحاة من خلايا النحل وشجرة السدر القطرية، في تناغمٍ يعكس فلسفة التوازن والحيوية التي تتبناها العلامة.
يقدّم الفندق 6 مطاعم متنوعة تمزج بين النكهات العالمية والمحلية. ويضم "نود كوفي" لمحبي القهوة والمخبوزات، ومقهى "شيزيل" المتخصص في الحلويات والشوكولاتة الفاخرة المصنوعة يدويًا، والتي تعكس الحرفية السويسرية الراقية.
يحتضن الفندق منتجع "بوروڤيل" الصحي، المستوحى من جبال الألب السويسرية، ويقدّم جلسات علاجية وتمارين متنوعة مثل اليوغا، والأكوابايكنغ، إلى جانب مسابح بإطلالات خلّابة على كورنيش الدوحة، وصالات رياضية حديثة تعمل على مدار الساعة، ما يجسّد فلسفة التوازن والنشاط التي تميّز "سويس أوتيل".
قال المدير العام للفندق، إيان رايدن: "افتتاح الفندق يُجسّد التقاء الروح السويسرية بأصالة الضيافة القطرية. إنه مشروع أبدعه فريق شغوف يعكس الانسجام الذي تمثله خلية النحل المستوحى منها التصميم".
كما أعلن الفندق عن عرضٍ خاصٍ لأعضاء برنامج "ALL – Accor Live Limitless"، يمنحهم أربعة أضعاف نقاط المكافآت عند حجز إقامتهم قبل 26 أكتوبر 2025، على أن تُستكمل الإقامة قبل 22 فبراير 2026.