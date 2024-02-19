انطلاق أول مهرجان للأضواء في قطر وفعاليات متنوعة في ختام موسم الشتاء.. هنا التفاصيل

تشهد قطر العديد من الفعاليات المتواصلة، لتعزيز موقعها كوجهة سياحية مفضلة للعائلات، وذلك بعد نجاحها في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية متميزة والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، من أجل تعزيز سياحة فعاليات الأعمال.
وحققت الدوحة نجاحًا كبيرًا للنسخة العشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات - قطر 2024، بالإضافة إلى نجاح بطولة كأس آسيا والفوز بها، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة.
كما تستهدف البلاد تدشين أكثر من 80 فعالية متنوعة في عام 2024، منها مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية، ومهرجان قطر للتسوق، وقمة الويب، ومنتدى قطر للاقتصاد السنوي، وسباق الفورمولا 1 غيرها من الفعاليات.
وضمن الفعاليات المتواصلة؛ كشفت قطر للسياحة عن إطلاق مهرجان "نور" أول مهرجان للأضواء في قطر وذلك في 21 فبراير الحالي ويستمر حتى 2 مارس في ميدان السعد في درب لوسيل، لتختتم معه فعاليات موسم الشتاء.
ويفتح المهرجان الأول من نوعه في قطر، بوابته يوميًا من الساعة 18:00 حتى منتصف الليل، وتعتمد فكرته على تقديم تجربة بصرية متفردة وممتعة، يرافقها تركيب ما يقارب 20 نموذجًا تفاعلياً موزعين على خمس تجارب، بالإضافة إلى العروض المسرحية، وغيرها من العروض المناسبة لجميع الأعمار.
ويستضيف مهرجان "نور" فرقًا عالمية شهيرة، مثل كانديلا، وبوجي ووجي، لتقديم عروض ترفيهية مستوحاة من الثقافات المختلفة، ومن مظاهر الحياة المعاصرة، التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق. كما سيصاحب العروض الفنية والمسرحية، عروض موسيقية يؤديها فنانون من المنطقة والعالم.
وتعليقاً على هذا المهرجان، قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبد العزيز علي المولوي: نختتم فعاليات موسم الشتاء بقوة كما بدأناه منذ عدة أشهر، من خلال مهرجان هو الأول من نوعه في قطر، يجمع بين الابتكار والإبهار، ويناسب جميع الأعمار والأذواق، وهو ما يعكس اهتمام وتركيز قطر للسياحة على تنويع رزنامة الفعاليات السنوية بما يتناسب مع مكانتنا كوجهة سياحية عائلية متميزة.
بدورها، تقوم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتنسيق أولويات التطوير العقاري في البلاد، وهي الشريك الرسمي لمهرجان "نور" للأضواء، وتعليقاً على هذه الشراكة قال رئيس قطاع الاستثمار في شركة الديار القطرية السيد أحمد الطيب: سعداء بأن نكون شريكًا رسميًا في إطلاق مهرجان في مدينة لوسيل بالتعاون مع قطر للسياحة. والذي يأتي امتدادًا لالتزامنا الراسخ بتعزيز التنوع في الفعاليات الثقافية والترفيهية المستمرة التي تشهدها مدينة لوسيل.
وأضاف: نفخر بتقديم دعمنا لهذا الحدث الفريد الذي يأتي كختام رائع لموسم الشتاء، والذي يعكس رؤيتنا المشتركة مع قطر للسياحة في تعزيز قطر كوجهة سياحية مميزة. من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ومبتكرة.
وختم: نسعى إلى جعل هذا المهرجان تجربة فريدة للسكان المحليين والزوار على حد سواء. تعكس هذه الفعالية التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وللاطلاع على رزنامة فعاليات قطر،يرجى زيارة الرابط