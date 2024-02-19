انطلاق أول مهرجان للأضواء في قطر وفعاليات متنوعة في ختام موسم الشتاء.. هنا التفاصيل

وتعليقاً على هذا المهرجان، قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبد العزيز علي المولوي: نختتم فعاليات موسم الشتاء بقوة كما بدأناه منذ عدة أشهر، من خلال مهرجان هو الأول من نوعه في قطر، يجمع بين الابتكار والإبهار، ويناسب جميع الأعمار والأذواق، وهو ما يعكس اهتمام وتركيز قطر للسياحة على تنويع رزنامة الفعاليات السنوية بما يتناسب مع مكانتنا كوجهة سياحية عائلية متميزة.