5 ناقلات جوية مباشرة بين المملكة والصين و243 ألف مقعد بين البلدَيْن في عامٍ واحد.. شاهد التفاصيل

وأعلن أحمد الخطيب وزير السياحة؛ أن الصين من أهم الأسواق الدولية التي تستهدفها المملكة، ولذلك تمّ العمل على توفير رحلات مباشرة بين الصين والمملكة، عبر الخطوط الجوية السعودية، والصينية، والصينية الشرقية، والصينية الجنوبية، والخامسة "طيران كاثي باسيفيك" من هونغ كونغ إلى الرياض، التي تبدأ في 28 أكتوبر الجاري، ومع نمو السعة المقعدية بين البلدين بنسبة 52 % خلال عامَي 2023 و2024، حيث تخطت أكثر من 243 ألف مقعد.