5 ناقلات جوية مباشرة بين المملكة والصين و243 ألف مقعد بين البلدَيْن في عامٍ واحد.. شاهد التفاصيل

يستمر معرض السفر السعودي في وسط العاصمة الصينية بكين حتى الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم السبت 26 أكتوبر 2024، ويستهدف المعرض تأكيد وتعزيز الوجهات السياحية السعودية لاستقبال السياح الصينيين.
وأعلن أحمد الخطيب وزير السياحة؛ أن الصين من أهم الأسواق الدولية التي تستهدفها المملكة، ولذلك تمّ العمل على توفير رحلات مباشرة بين الصين والمملكة، عبر الخطوط الجوية السعودية، والصينية، والصينية الشرقية، والصينية الجنوبية، والخامسة "طيران كاثي باسيفيك" من هونغ كونغ إلى الرياض، التي تبدأ في 28 أكتوبر الجاري، ومع نمو السعة المقعدية بين البلدين بنسبة 52 % خلال عامَي 2023 و2024، حيث تخطت أكثر من 243 ألف مقعد.
ويشارك ممثلو القطاع السياحي السعودي والخبراء والهيئات السياحية ووكالات السفر ومنظمو الرحلات في زيارة أهم الوجهات، بينها جدة ونيوم والبحر الأحمر، والاستمتاع بالفعاليات النوعية والعالمية
وينقسم معرض السفر السعودي إلى أقسامٍ تبرز الدرعية والعُلا والباحة والمعالم الشهيرة في السعودية؛ وسط العرضة السعودية، وعروض شعبية متنوّعة.