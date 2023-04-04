عظماء وُلدوا في رمضان.. "قطز" القائد المسلم الذي هزم أقوى جيوش الدنيا وأكثرها دموية

كانت أصداء معركة عين جالوت قد بدأت بالوصول إلى دمشق وحمص وحلب؛ فثار أهلها على التتار، وطهّروا بلادهم من حامياتهم التي كانت تسيطر عليها، فسيطر بيبرس على حمص، وما إن وصل حلب حتى خرج منها التتار في بضعة أسابيع بعد الانتصار الكبير في عين جالوت. وفي طريق العودة إلى مصر مات قطر، ودُفن في القاهرة.