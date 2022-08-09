بالأرقام.. شاهد نصيب الدول العربية من أعداد السياح السعوديين في صيف 2022... ترتيب مفاجئ

سلطنة عمان

ووفق الإحصائيات الخاصة بآخر موسم لزوار خريف صلالة 2019م بينت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد السياح السعوديين بلغ ٤٤,٩٥٥ زائرًا، ومع إعلان المملكة والسلطنة افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية فأدى ذلك إلى ارتفاع أعداد السواح السعوديين القادمين إلى السلطنة عامة وظفار بشكل عام وحتى الآن لم تتح أرقام السعوديين إلى سلطنة عمان وأغلبهم إلى خريف ظفار الذي بدأ من يوليو 2022 ويستمر إلى ثلاثة أشهر ووفقًا للزيادة الرقمية المعلنة من قبل وزارة التراث والسياحة فإن الرقم قد يرتفع إلى 60 ألف زائر في النصف الثاني من عام 2022.