بالأرقام.. شاهد نصيب الدول العربية من أعداد السياح السعوديين في صيف 2022... ترتيب مفاجئ

كشفت إحصاءات دولية أن السياح السعوديين للخارج يمثلون أحد أكثر الجنسيات إنفاقًا في الرحلات الخارجية بتقديرات التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لعام ٢٠١٩ بلغ إجمالي حجم الإنفاق على السياحة في الخارج حوالي ٧٠ مليار ريال سعودي سنويًا، وهم في صدارة السياح العرب إنفاقاً وعددًا وتتنافس في كل عام العديد من الدول لاستقطاب السائح السعودي
ويقدرعدد السعوديين الذين يسافرون للخارج بغرض السياحة بصفة منتظمة بـ13 مليون سائح سنويًا، وتتسابق ما يقارب 70 سوقًا عربية ودولية لجذب السياح السعوديين.
البحرين
مثلت أعداد السياح الوافدين للبحرين حوالي 12 مليون سائح في عام 2019، يمثل السعوديون منهم 75%، وما زال السعوديون يمثلون النسبة الأكبر بعد إعادة فتح جسر الملك فهد في مايو 2021.
وذكر مسؤول بحريني أن مؤشرات السياحة في البحرين في الربع الثالث من 2021 تجاوزت مستويات عام 2019، أي تجاوز عدد السعوديين 9 ملايين زيارة زائر، وبالنسبة لعام 2022 ومع تقديرات عام 2021 فإن عدد زيارات السعوديين إلى البحرين في النصف الأول من عام 2022 تقارب من 3 ملايين زيارة.
مصر
توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن ينمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 10.3%، ليصل إلى 7.6 مليون سائح في عام 2022 ارتفاعًا من 6.9 ملايين سائح في عام 2021، وتمثل السياحة العربية 20% حسب أرقام وزارة السايحة المصرية وبعدد 1.55 مليون سائح عربي نصفهم من السعوديين، حسب تصريحات المسؤولين بالسياحة المصرية، وحدثت قفزة في السفر إلى مصر، حيث اقترب عدد السعوديين في النصف الأول من عام 2022 ما يقارب من 700 ألف سائح سعودي.
دبي
كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين للنصف الأول من 2022، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 7.12 مليون زائر دولي في النصف الأول من 2022
ورصدت الدائرة دخول 543 ألف سائح سعودي إلى دبي، وكانت الأعداد تتعدى المليون زائر في عام 2019 و2020 قبل الجائحة، وتراجع أعداد السعوديين من المركز الثاني إلى الثالث.
الأردن
أظهرت بيانات رسمية أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن ارتفعت لتصل إلى 1.488 مليون سائح، وبنسبة 310% خلال النصف الأول من عام 2022، وارتفع عدد سياح دول الخليج العربي خلال 5 أشهر 1258% مقارنة بالفترة ذاتها من العام ،2021 وتمثل السياحة السعودية ما يقارب من 20% من أعداد السياح، وبرقم 300 ألف زائر سعودي إلى المملكة.
وكشفت الأرقام نموًا كبيرًا في أعداد السياح خلال شهر مايو الماضي، وبنسبة 345% ليصل إلى 429 ألف سائح في أعلى رقم سياحي سجل في الأردن خلال 3 سنوات.
المغرب
كشفت الأرقام الرسمية تخطي المغرب حاجز 11 مليون سائح في عام 2019؛ منهم ما يقارب 220 ألف سائح من مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 35% منهم سعوديون وبعدد يفوق 77 ألف سعودي.
وتظل المملكة في المرتبة الأولى لعدد السياح العرب الذين يزورون المغرب، وحسب الزيادة الرقمية المعلنة من وزارة السياحة في عام 2020، وتقدر بنسبة 10% فإن عدد السعوديين إلى المغرب قبيل جائحة كورونا ربما لامس 100 ألف زائر، ومع عودة النشاط السياحي يقدر حسب الأرقام المتوافرة أن السعوديين تراجعت أعدادهم إلى 50 ألف زائر في النصف الأول من عام 2022.
سلطنة عمان
ووفق الإحصائيات الخاصة بآخر موسم لزوار خريف صلالة 2019م بينت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد السياح السعوديين بلغ ٤٤,٩٥٥ زائرًا، ومع إعلان المملكة والسلطنة افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية فأدى ذلك إلى ارتفاع أعداد السواح السعوديين القادمين إلى السلطنة عامة وظفار بشكل عام وحتى الآن لم تتح أرقام السعوديين إلى سلطنة عمان وأغلبهم إلى خريف ظفار الذي بدأ من يوليو 2022 ويستمر إلى ثلاثة أشهر ووفقًا للزيادة الرقمية المعلنة من قبل وزارة التراث والسياحة فإن الرقم قد يرتفع إلى 60 ألف زائر في النصف الثاني من عام 2022.
تونس
كشف وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن حوالي 3 ملايين سائح زاروا تونس خلال الأشهر السبعة الماضية من عام20 22، مما يشير إلى التعافي والعودة إلى أرقام 2019 قبل الجائحة.
وتعتمد تونس على السياح من الدول الجوار، مثل ليبيا والجزائر والدول الأوروبية وأهمها الفرنسية والبولونية والتشيكية، ولا توجد إحصائيات محددة لعدد السعوديين في تونس، وفي عام 2019 قدر أعداد السعوديين بأقل من 18 ألف سائح فقط في تونس، وبأي حال لن تزيد الأعداد عن هذه الأرقام في النصف الأول من عام 2022 على أقصى تقدير.