تعرف على تفاصيل نظام السياحة الجديد.. داعم للاستثمار وموفر للمعلومات ومختصر للإجراءات

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مؤخرًا، نظام السياحة الجديد في المملكة ضمن الخطوات اللازمة للإسراع بمواكبة التحديثات العالمية والتطورات السريعة في القطاع عالميًّا ومحليًّا.