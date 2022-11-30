"شاهين": نجاح غير مسبوق لقمة السفر بالرياض وتأثيراتها الإيجابية وصلت لدول المنطقة

بدأت فعاليات اليوم الثالث لقمة السفر العالمي التي تستضيفها الرياض من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، وشهدت الفعاليات العديد من توقيع الاتفاقيات والشراكات وجلسات متعددة عن التقنية وما بعد الجائحة، والاستدامة وغيرها.