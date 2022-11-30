"شاهين": نجاح غير مسبوق لقمة السفر بالرياض وتأثيراتها الإيجابية وصلت لدول المنطقة

بدأت فعاليات اليوم الثالث لقمة السفر العالمي التي تستضيفها الرياض من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، وشهدت الفعاليات العديد من توقيع الاتفاقيات والشراكات وجلسات متعددة عن التقنية وما بعد الجائحة، والاستدامة وغيرها.
وأوضح الخبير السياحي شريف شاهين الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق البارون العالمية بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة، أن انعقاد القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، كما شاهدناه جميعًا؛ هو الأكبر والأضخم من نوعه في تاريخ قمم المجلس.
وأضاف شاهين أن "القطاع السياحي الخاص يعتبرها أهم أحداث السفر والسياحة تأثيرًا في خطط الأعمال على مستوى العالم".
وتابع: "كعرب نفخر بهذا النجاح الذي حققته السعودية، وأعتبره نجاحًا للمصريين وكل العرب"، لافتًا إلى أن القمة هي بالأصل خارطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص بحضور الوزراء لما بعد جائحة كورونا.
وعبر شاهين عن سعادته بما حققته القمة من نجاح كبير بحضور شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والسيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة الأسبق، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، ووزراء العراق والأردن والبحرين والإمارات وغيرهم.
وأكد أن تأثيرات القمة الناجحة ستصل إلى جميع الدول العربية والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة التي رصدناها من قادة الأعمال، ووسائل الإعلام الدولية، وممثّلي الحكومات من كل أنحاء العالم.