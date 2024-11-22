تكريم دولي لـ"نجوم السفر" بتركيا.. و"الشيخ": إثبات على تميز الوكالات السعودية عالميًا

حصلت وكالة "نجوم السفر" السعودية، على تكريم دولي في تركيا كـ"شركة رائدة" في إدارة السفر والتعاون الدائم بأدائها الاستثنائي وتميزها، وذلك في حفل لتوزيع الجوائز نُظّم في مدينة أنطاليا بتركيا.
وأكد مدير عام وكالة "نجوم السفر" بندر الشيخ أن هذا التكريم يعزز التزام الشركة بالتميز والابتكار والخدمة، لافتًا إلى أن مبادرات الشركات السعودية في البرامج الداخلية والخارجية أصبحت مميزة وذات مصداقية عالية في قطاع السفر والضيافة العالمي.
وأضاف: تم اختيار الوكالات والشركات المكرمة من جميع أنحاء العالم، والتكريم يبرز الالتزام والتميّز الذي أظهرته شركة "نجوم السفر".
وأوضح "الشيخ" قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم، الذي يعكس التزامنا المستمر بالتميز والابتكار في قطاع السفر والسياحة، ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقي وتؤكد من جديد مكانتنا كشركة رائدة في هذه الصناعة".