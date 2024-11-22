تكريم دولي لـ"نجوم السفر" بتركيا.. و"الشيخ": إثبات على تميز الوكالات السعودية عالميًا

وأوضح "الشيخ" قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم، الذي يعكس التزامنا المستمر بالتميز والابتكار في قطاع السفر والسياحة، ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقي وتؤكد من جديد مكانتنا كشركة رائدة في هذه الصناعة".