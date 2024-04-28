افتتحت مكتبها الجديد.. "سياحة قطر" تعزّز حضورها بالمملكة وتدعم آفاق التعاون المشترك

أعلنت سياحةُ قطر عن افتتاح مكتبها التمثيلي الجديد بالمملكة، والذي سوف تديره "ماستر كي"، وهي الشركة الرائدة في تقديم استشارات وخدمات الضيافة بالمملكة؛ ممّا يمثّل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون السياحي المشترك بين البلدين الشقيقين.
ومن المقرَّر أن يمارس المكتبُ التمثيلي مهامَّه على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالمملكة؛ حيث سيكون مختصًّا بالمبيعات والتسويق السياحي؛ مما يجعله بمثابة حلقة وصل حيوية للتعاون مع الشركاء بالسوق السعودي والترويج للعروض السياحية التي تزخر بها قطر، وتعزيز الوعي بها في جميع أنحاء المملكة.
وتمتلك قطر للسياحة حاليًّا 13 مكتبًا تمثيليًّا عبر العالم؛ مما يجعل مكتبها بالسعودية هو المكتب الرابع عشر.
وتعتبر قطر إحدى أكثر الوجهات السياحية التي يسهل الوصول إليها جوًّا وبرًّا وبحرًا، وخصوصًا بالنسبة لزوارها القادمين من المملكة العربية السعودية. وسوف يتعاون المكتب الجديد بشكل حيوي مع أبرز منظّمي الرحلات السياحية ووكالات السفر التي تعمل عبر الإنترنت للترويج لمعالم الجذب والتجارب السياحية التي توفّرها قطر لزوارها، وتعزيز دور الزوار في تصميم رحلاتهم.
وفي تعليقه على افتتاح المكتب الجديد قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبد العزيز علي المولوي: "تسعى Visit Qatar إلى تحقيق أهدافها عبر تعزيز ودعم القطاعات ذات الصلة، من خلال تحفيز الطلب السياحي على قطر محليًّا ودوليًّا، وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مسيرة التنويع في الاقتصاد الوطني. ويمثل مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية دليلًا على التزامنا بتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تمثل سوقًا استراتيجيًّا بالنسبة لنا، فإن هذه الخطوة تعكس مدى حرصنا على تعميق التعاون والاتصال مع شركائنا هناك".
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في أعقاب مشاركة Visit Qatar في أبرز معارض السفر والسياحة التي استضافتها السعودية؛ مثل معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2023، ومعرض الرياض للسفر 2023. وتسلّط هذه المشاركاتُ الضوءَ على النهج الإيجابي الذي تتبعه قطر للسياحة في تعزيز علاقاتها بالشركاء في قطاعَي السفر والسياحة بالمملكة؛ مما يؤكد التزام قطر بتعزيز مجموعة عروضها ومواردها السياحية الغنية.
بدوره أكّد الرئيسُ التنفيذي لشركة "ماستر كي" السيد محمد زين: "سعداء بهذه الشراكة التي تفتح لنا فصلًا جديدًا من التعاون مع قطر للسياحة، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز آفاق التعاون السياحي بين دول المنطقة. لا شك أن قطر تمتلك مجموعة رائعة من معالم الجذب والتجارب السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال؛ مما يجعلها وجهة جاذبة للزوار القادمين من العالم عمومًا، ومن المملكة خصوصًا؛ ولذلك يسعدنا أن نكون جسرًا لإيصال هذه التجارب إلى قطاعات أكبر من الزوار، ونحن ملتزمون بتعزيز الروابط الثقافية وعلاقات الأعمال بين البلدين عبر المبادرات والشراكات السياحية الحيوية. ومعًا يمكننا إطلاق فرص جديدة للتعاون وتقديم تجارب فريدة لزوارنا".
وتأتي المملكة دائمًا في صدارة الترتيب فيما يتعلّق بأعداد الزوار القادمين إلى قطر؛ ففي شهر يناير 2024 وحده استقبلت قطر "226900" زائر من المملكة والذين مثَّلوا ثلث "33%" إجمالي الزوار الدوليين إلى قطر خلال الشهر، وخصوصًا لحضور منافسات كأس آسيا 2023 التي استضافتها قطر خلال يناير وفبراير من العام الجاري.