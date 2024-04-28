افتتحت مكتبها الجديد.. "سياحة قطر" تعزّز حضورها بالمملكة وتدعم آفاق التعاون المشترك

وفي تعليقه على افتتاح المكتب الجديد قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبد العزيز علي المولوي: "تسعى Visit Qatar إلى تحقيق أهدافها عبر تعزيز ودعم القطاعات ذات الصلة، من خلال تحفيز الطلب السياحي على قطر محليًّا ودوليًّا، وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مسيرة التنويع في الاقتصاد الوطني. ويمثل مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية دليلًا على التزامنا بتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تمثل سوقًا استراتيجيًّا بالنسبة لنا، فإن هذه الخطوة تعكس مدى حرصنا على تعميق التعاون والاتصال مع شركائنا هناك".