أغرب المدن.. "المدينة المحتضرة" الوحيدة الباقية من العصور الوسطى بكل تفاصيلها.. شاهد الصور

تمتلئ بالأزقة المزهرة والشرفات و"ستفيتا" مثالية للعيش الهادئ بسبب بعدها عن الصخب فالمدينة تقع على قمة صخرة توفا وهي معزولة عن المنطقة المحيطة، ولا يمكن للزوار الوصول إليها إلا بالسير عبر جسر معلق على ارتفاع 300 متر فوق الوادي الذي يفصلها عن مدينة بانيوريجيو.