سبق ترصد فوز العرب بنصف جوائز معرض لندن السياحي 2025 ... المملكة والأردن ومصر وعُمان تحصد جوائز التميز

تألّق الجناح السعودي في معرض سوق السفر العالمي في لندن (WTM London 2025) بوصفه الشريك الرئيسي للحدث، حيث خطف الأنظار بتصميمه العصري ومحتواه التفاعلي الذي أبرز مشاريع المملكة السياحية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
وشهد الجناح إقبالًا لافتًا من الزوار وصُنّاع القرار والخبراء العالميين، الذين أشادوا بالتجربة الغامرة والعروض الرقمية المبتكرة التي عكست التحول النوعي الذي تشهده المملكة في قطاع السياحة ودورها المتنامي في قيادة مستقبل السفر العالمي.
ورغم أن الجناح السعودي لم يكن ضمن الأجنحة المتنافسة على جوائز التصميم هذا العام، إلا أنه حظي بتقدير واسع كأحد أكثر الأجنحة جذبًا وتفاعلاً، ونجح في ترسيخ مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية ووجهة استثمارية رائدة.
وفي السياق ذاته، أعلن معرض سوق السفر العالمي في لندن عن نتائج جوائز "أفضل جناح" السنوية، التي تُعد من أبرز فعالياته، وشهدت منافسة قوية بين مئات الأجنحة المشاركة من مختلف القارات.
وتضمّنت الجوائز ثلاث فئات رئيسية: أفضل تصميم جناح، وأفضل جناح لممارسة الأعمال، وأفضل ميزة داخل الجناح، إلى جانب جائزة أفضل فعالية تفاعلية – TrendsFest التي أُطلقت لأول مرة هذا العام.
في فئة أفضل تصميم جناح في الشرق الأوسط، حصد الجناح الأردني الجائزة بجدارة، حيث أشاد المحكّمون بـ"الواجهة الجريئة التي عرضت ببراعة ما تُقدمه الأردن من ثقافة عريقة وتاريخ غني".
وفي السياق ذاته، نال الجناح المصري إشادة خاصة من لجنة التحكيم بفضل تصميمه الذي "ينقل الزوار إلى عالم آخر من خلال تجربة مستوحاة من المتحف المصري الكبير"، ما جعل جناح مصر أحد أبرز الأجنحة العربية في المعرض.
وفي فئة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، حصل الجناح العُماني على التقدير في منطقة الشرق الأوسط، إذ وصفه الحكّام بأنه "جناح يجمع بين الفخامة والدفء، ويوفّر بيئة مثالية لعقد الاجتماعات واللقاءات المهنية".
كما جاءت بيرو وجنوب أفريقيا وسريلانكا والبرتغال ضمن الفائزين في الفئة ذاتها على المستوى العالمي.
وفي فئة أفضل ميزة داخل الجناح، نالت جمهورية الرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان جوائز مميزة بفضل العروض البصرية والتفاعلية التي جذبت الزوار، فيما أُشيد بجناح كوريندون للطيران لتصميمه الإبداعي المستوحى من مقصورة الطائرة.
أما في فئة أفضل فعالية تفاعلية – TrendsFest، فحصدت تايوان الجائزة الافتتاحية بفضل عرض موسيقي غامر قدمته فرقة “جودي هارمونيكا” في اليوم الأول للمعرض.
ويعكس تميّز الأجنحة العربية في معرض لندن هذا العام، من السعودية والأردن ومصر وعُمان، صعود الحضور العربي في الساحة السياحية العالمية، حيث تمزج هذه الأجنحة بين الهوية الثقافية الغنية والتقنيات الحديثة، بما يعكس الصورة الجديدة للسياحة العربية في العصر الحديث.