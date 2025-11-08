سبق ترصد فوز العرب بنصف جوائز معرض لندن السياحي 2025 ... المملكة والأردن ومصر وعُمان تحصد جوائز التميز

ورغم أن الجناح السعودي لم يكن ضمن الأجنحة المتنافسة على جوائز التصميم هذا العام، إلا أنه حظي بتقدير واسع كأحد أكثر الأجنحة جذبًا وتفاعلاً، ونجح في ترسيخ مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية ووجهة استثمارية رائدة.