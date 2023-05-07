العالم يتنفس.. "السياحة العالمية": انتهاء كورونا رسميًّا يدفع بنمو السياحة السعودية 121 ‎ %‎

واستقبلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الوافدين الدوليين كما كانت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بنسبة نمو 190 في المئة. كما شهدت المنطقة أداء قويًّا بشكل خاص في يونيو بنسبة 21‎%‎، ويوليو بنسبة 16‎%‎، مقارنة بعام 2019. وقفز عدد الوافدين إلى نحو 85‎%‎ في عام 2021 من مستوياته عام 2019 في يوليو، في حين أدى رفع قيود السفر في عدد كبير من الوجهات أيضًا إلى تعزيز هذه النتائج، منها 44 دولة في أوروبا أنهت قيود "كوفيد-19" بدءًا من 19 سبتمبر من العام الماضي.