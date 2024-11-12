"يورونيوز": بدائل غير تقليدية أمام المسافرين السعوديين في عام 2025

كشفت "يورونيوز" عن سبعة اتجاهات رئيسية، ستشكل مستقبل السفر في عام 2025 أمام جميع المسافرين، ومنهم السعوديون الذين باتوا أكثر تواصلاً مع التطورات السياحية في العالم والمنطقة.
ويعكس العديد من هذه الاتجاهات التحول نحو خيارات سفر بتكاليف اقتصادية.
وتعاونت "يورونيوز" في الإصدار الثالث من تقرير اتجاهات السفر مع "أكسفورد إيكونوميكس" لتحليل البيانات والرؤى؛ بهدف استشراف أبرز الاتجاهات الجديدة للسفر في العام المقبل.
بسبب التزاحم الزائد الناتج من كثرة السياح في الوجهات السياحية الشهيرة، يبحث المسافرون بشكل متزايد عن وجهات سياحية بديلة بأسعار معقولة في الأماكن غير المزدحمة.
ويعمل هذا الاتجاه، الذي يقوده في المقام الأول الجيل زد، على تعزيز ارتباط كبير بالوجهات السياحية التي لم تتأثر بعد بتزاحم السياح، وغالبًا ما تتميز بانخفاض التكاليف وأعداد الموجودين فيها.
وتشمل البدائل المقترحة تايبيه بدلاً من سيول، وبيرث بدلاً من سيدني، وفيلنيوس وبوخارست بدلاً من برشلونة وأمستردام، وألبانيا بدلاً من اليونان.
يتزايد الاهتمام بالسياحة الفلكية، مثل رؤية الشفق القطبي أو المذنب A3.
ويعكس إنشاء 20 حديقة تابعة للجمعية الدولية للسماء المظلمة في عام 2023 هذا الاتجاه؛ إذ توفر للمسافرين فرصًا لمشاهدة النجوم، والارتباط بشكل أعمق مع الطبيعة.
الوجهات المقترحة: نورثمبرلاند وتشيلي وأيسلندا.
يسعى المسافرون إلى الهروب من الحرارة المتزايدة، وعدم الراحة في الوجهات الصيفية التقليدية. وتشجع هذه الحركة على قضاء العطلات في المناخات الباردة خلال الأشهر الأكثر دفئًا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة عالميًّا يختار المسافرون الأماكن المعروفة بطقسها البارد، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مع منح الأولوية للراحة والمتعة.
الوجهات المقترحة: كندا، ألاسكا، النرويج، السويد، فنلندا وأيسلندا.
السفر بالقطار البطيء والمريح يُغيِّر طريقة استكشاف الأفراد للعالم؛ إذ يسعى المزيد من المسافرين إلى بدائل مستدامة للطيران.
وتوفر رحلات القطار العديد من الطرق الخلابة والمناظر الرائعة وتجارب الطعام الفريدة؛ ما يجعل الرحلة نفسها جزءًا لا يتجزأ من المغامرة.
وتوفر الكثير من هذه القطارات خدمة Wi-Fi عالية السرعة مجانًا.
ويساعد الطلب المتزايد على الرحلات الترفيهية وخدمات السكك الحديدية الفخمة والقطارات الليلية الجديدة على الارتقاء بمعايير السفر البطيء؛ إذ يجمع بين الموثوقية والاسترخاء والاستدامة.
خطوط السكك الحديدية المقترحة: قطار الشرق السريع، قطار غلاسيه إكسبرس في سويسرا، قطار برايت لاين في فلوريدا وقطار روفوس في جنوب إفريقيا.
ويؤدي هذا التحول من السفر القائم على المنتج إلى السفر القائم على المجتمع إلى بحث السياح عن فرص المشاركة في المبادرات المحلية، مثل مشاريع إعادة التشجير، وجهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية وتنظيف الشواطئ.
الوجهات المقترحة: الإكوادور، ومبادرة "سياحة تجديد الطبيعة" التابعة لشركة أيالا لاند في الفلبين.
أصبح السفر إلى مواقع تصوير الأفلام الشهيرة ضمن الخيارات الحالية للسفر؛ إذ تلهم الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة المشاهدين لزيارة المواقع الحقيقية التي يرونها على شاشاتهم.
وشهدت كوريا الجنوبية نموًّا كبيرًا في السياحة مدفوعة بالشعبية الضخمة التي حققتها الدراما والأفلام الكورية.
الوجهات المقترحة: باريس وروما (بإلهام من مسلسل Emily in Paris)، جزيرة كوه ساموي (بإلهام من الموسم الثالث من مسلسل The White Lotus)، تيتبري في كوتسوولدز (بإلهام من مسلسل Rivals)، نانتوكيت (بإلهام من مسلسل Perfect Couple) والمغرب ومالطا (بإلهام من فيلم Gladiator II).
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل طرق التخطيط التي يتبعها المسافرون، وأساليب حجز رحلاتهم، وتجربة السفر نفسها؛ إذ يعمل على تحسين تجربة السفر بشكل عام، من خلال برامج السفر المخصصة التي تجيب عن استفسارات المسافرين بشكل مبسط وفوري.
وقالت روث رايت، رئيسة تحرير يورونيوز ترافيل ويورونيوز جرين: "يستند تقريرنا عن اتجاهات السفر إلى رؤى وبيانات من الجهات الرائدة في هذا القطاع، ويسلط الضوء على التحول الكبير في تفضيلات المسافرين نحو التكاليف المناسبة، والاستدامة، والتجارب المميزة".