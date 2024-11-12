"يورونيوز": بدائل غير تقليدية أمام المسافرين السعوديين في عام 2025

ويعمل هذا الاتجاه، الذي يقوده في المقام الأول الجيل زد، على تعزيز ارتباط كبير بالوجهات السياحية التي لم تتأثر بعد بتزاحم السياح، وغالبًا ما تتميز بانخفاض التكاليف وأعداد الموجودين فيها.