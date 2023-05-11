"أبو النصر": مشروعاتنا السياحية تستهدف توظيف 6000 سعودي في الفندقة والضيافة

وعن اتجاهات المستهلك المتعلقة بالسفر والضيافة، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا قال "أبو النصر" إن الضيوف يولون الاهتمام أكثر من أي وقتٍ مضى فيما يتعلق بأداء الفنادق وتأثيراتها على العالم من حولها، في حين نشهد تزايد عدد النزلاء، الذين يرتبط قرارهم بحجز إقامتهم الفندقية، بناءً على البصمة الكربونية للفندق والممارسات المستدامة، وحجم الدعم الذي توفره الفنادق للمجتمعات التي تتواجد فيها. وبناءً على ما تقدم، تعمل الوجهات الجديد، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، على دمج ممارسات الاستدامة الرئيسة للحد من تأثيرها على البيئة.