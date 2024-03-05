بالصور.. "الكليجا والقهوة السعودية" تفتتحان أبواب الضيافة في معرض برلين للسياحة

استقبل جناح المملكة العربية السعودية في معرض "بورصة برلين للسفر" زواره بتقديم تجربة ثقافية مميزة للزوار خلال استقبالهم بـ"الكليجا" والقهوة العربية، وذلك في إطار مشاركة المملكة في المعرض الذي انطلق اليوم 5 مارس 2013 ويستمر إلى أربعة أيام .