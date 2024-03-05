بالصور.. "الكليجا والقهوة السعودية" تفتتحان أبواب الضيافة في معرض برلين للسياحة

استقبل جناح المملكة العربية السعودية في معرض "بورصة برلين للسفر" زواره بتقديم تجربة ثقافية مميزة للزوار خلال استقبالهم بـ"الكليجا" والقهوة العربية، وذلك في إطار مشاركة المملكة في المعرض الذي انطلق اليوم 5 مارس 2013 ويستمر إلى أربعة أيام .
وتقدم "الكليجا" و"القهوة العربية" رمزًا للضيافة والكرم العربي الأصيل، حيث تتيح للزوار فرصة تذوق النكهات المميزة للمملكة العربية السعودية والتعرف على ثقافتها العريقة.
كما يُعدّ جناح المملكة وجهة مثالية للتعرف على تنوعها السياحي ومقوماتها الطبيعية والتاريخية، حيث يضم الجناح عرضًا تقديميًا لمختلف الوجهات السياحية في المملكة، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وعروض ثقافية متنوعة.
مشاركة المملكة في المعرض تأكيد على اهتمامها بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
ويُعدّ المعرض فرصة مثالية للترويج للوجهات السياحية السعودية والتعريف بالمنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها المملكة.
وتوقعت هيئة السياحة السعودية أن تشهد مشاركة المملكة في المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة السعودية.
وأعلنت وزارة السياحة استقطاب 100 مليون زائر في 2023 وقبل عام 2030، بسبع سنوات، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير القطاع السياحي.
تُعدّ مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "بورصة برلين للسفر" قوية ومميزة، وتعكس التزامها بتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
وتُعد هذه المشاركة فرصة مثالية للتعريف بتنوعها الثقافي ومقوماتها الطبيعية والتاريخية، واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.