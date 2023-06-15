تقرير دولي... المملكة ضمن قائمة أكثر الوجهات السياحية طلبًا من المسافرين في العالم

وأشار التقرير إلى أنه في مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي الصعب حاليًا، "يبدو أن هناك توجهًا نحو التجارب عوضاً عن المقتنيات بعد الجائحة، فقد كان الطلب المستمر على السفر من أجل الترفيه هو المشهد الأبرز لقطاع السياحة خلال عام 2023. وجاء السفر بغرض العمل في المركز الثاني مباشرة بعد السياحة الترفيهية؛ إذ انتعش خلال النصف الثاني من عام 2022، لا سيما في الثقافات التي لا تزال تعطي الأولوية للعودة إلى المكاتب. وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق، من المتوقع أن تسهم إعادة فتح حدود الصين في دفع عجلة نمو قطاع السفر العالمي".