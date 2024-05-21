تقرير دولي.. السعودية تقفز 9 مراكز في مؤشر تحسن قطاع السفر عالميًّا

وأضاف: أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالبًا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحًا أن هذه الجهود تنعكس جزئيًّا في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.